La diputada Tesh Sidi denuncia amenazas de muerte y mensajes de odio tras un comentario irónico sobre la regularización

Archivo - La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid en el Congreso adscrita al grupo Sumar, Tesh Sidi, ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional contra más de 2.000 usuarios de redes sociales por presunto delito de amenazas y odio contra ella, tras unos comentarios irónicos sobre los críticos con la regularización de migrantes.

La parlamentaria ha explicado en 'X' que también que quiere aprovechar una reunión que mantendrá con la compañía Meta para exigirla responsabilidades por "permitir amenazar de muerta sin absolutamente ningún control ni garantías".

Sidi formalizó este jueves en la Comisaría del Congreso una denuncia por los mensajes amenazantes que empezó a recibir tras aludir a la regularización de inmigrantes con un comentario en tono jocoso en la aplicación Instagram.

Fue entonces cuando empezó a recibir en esta plataforma respuestas que atentaban contra su integridad física, alusiones "degradantes y peyorativas" por su origen saharaui e incluso amenazas de muerte, según expone en su escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo alude a perfiles identificados y acreditados que han vertido estas amenazas, que comenzaron sobre todo cuando en tono jocoso puso 'Ahora que los vamos a nacionalizar, todos serán españoles' a otro mensaje previo de una cuenta que vinculaba la delincuencia con la inmigración. A partir de entonces, empezó a ser compartido y viralizado por múltiples usuarios de ideología ultra.

"Les pones un meme, no lo entienden... Y terminan amenazándote de muerte. Y no son bots", advirtió la propia Sidi en redes exponiendo varios de los comentarios contra ella.

ALGUNAS DE LAS AMENAZAS: "ACABARÁS SIENDO FUSILADA"

'Te estamos buscando y vas a llegar en caja de pino al Sáhara. Te lo juramos por nuestros muertos. Puta rata marrona, te vas a reír de tu puta raza, no de la nuestra'; 'Acabarás siendo fusilada', '3 tiros y a un pozo' y 'Te vamos a mandar a trocitos a Marruecos' son algunas de las amenazas recopiladas por la propia Sidi.

También ha recibido otros mensajes de corte racista y acompañará estas actuaciones con una denuncia personal también ante la oficina de delitos de odio, para que sus denuncias puedan seguir el curso administrativo o penal.