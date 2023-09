Director Festival San Sebastián: si pensara que la película sobre 'Josu Ternera' blanquea a ETA no la proyectaría

Pide a los que exigen su retirada del Festival de San Sebastián que la vean y cree que "luego gran parte del globo se desinflará"



SAN SEBASTIÁN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha afirmado que si pensara que la película 'No me llames Ternera', en la que el periodista Jordi Évole entrevista al exdirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', "blanquea a ETA, no la proyectaría". Además, ha pedido a quienes exigen su retirada de la programación que "la vean" porque "no tiene nada ilegal, no tiene ningún apoyo" a la organización terrorista.

Rebordinos se ha pronunciado en estos términos preguntado por los periodistas sobre el manifiesto que firman más de 500 personas, entre las que se encuentran víctimas del terrorismo, políticos, o escritores como Mari Mar Blanco, Ana Iribar, Carmelo Barrio, Fernando Savater o Fernando Aramburu, que piden que se retire de la programación del Festival donostiarra, que comenzará el próximo día 22, la película 'No me llames Ternera' al considerar que "blanquea el terrorismo de ETA".

El director del Zinemaldia ha explicado que el citado manifiesto le llegó este pasado lunes, aunque según ha dicho, "que yo sepa al Festival no ha llegado directamente". Tras señalar que aún no ha podido leerlo, ha afirmado que lo hará "tranquilamente, cuando tenga tiempo".

"Obviamente, lo voy a leer y supongo que si nos interpelan, probablemente, no sé, veremos si respondemos o no", ha asegurado, al tiempo que ha apuntado que sabe que los firmantes "piden a que se retire la película". "Que yo sepa, ninguna de las personas, por lo que me han dicho, porque tenemos la lista de quien ha visto la película, la ha visto", ha añadido.

Rebordinos ha destacado que en esa lista "hay gente a la que respeto mucho y a la que tengo aprecio incluso personal, algunos de ellos" y ha insistido en que leerán la carta y "veremos si procede responder o no". En esa línea, ha manifestado que le "sorprende mucho" cuando se dirigen al Festival de San Sebastián "a través de la prensa, en comunicados".

A su juicio, "es terrible que tengamos que estar todo el rato así". De este modo, ha recordado que ya ha dicho "como quince veces en público" que "para mí ETA es una banda fascista y asesina. Creo que más claro no se puede ser".

"Obviamente, alguien que dirija un festival que piensa eso, si pensara que la película blanquea a ETA, no la proyectaría. Claro que no blanquea la película ETA, es decir, no es una película pro ETA, y es muy interesante por muchas razones. Arranca con una víctima y acaba con una víctima. Creo que ya es una declaración de principios de que la primera palabra y la última no se la dan a Josu Urrutikoetxea", ha aseverado.

Por todo ello, ha insistido en que "lo que hay que hacer es ver la película" y, una vez que se vea", "yo podré estar de acuerdo o no, pero aceptaré todo tipo de interpretaciones, pero lo que no entiendo es como gente que no ha visto una película, dice que blanquea ETA y pide que se retire". "Me parece de un poco rigor intelectual brutal, es que no lo entiendo", ha expresado.

El director del Festival de San Sebastián ha incidido en que saben lo que van a proyectar para insistir una vez más en que "obviamente, no proyectamos nada que blanquee a ETA". Además, ha destacado que "todo el mundo" va a poder ver 'No me llames Ternera' con "normalidad". "Os aseguro que la película no tiene nada ilegal, no tiene ningún apoyo a ETA, para nada".

En ese sentido, se ha mostrado convencido de que "luego, gran parte del globo se desinflará, como pasa siempre", y se ha referido a la polémica surgida, también en el Zinemaldia, como la película 'La pelota vasca', de Julio Medem.

"Es muy curioso, porque hay algunas personas que piden que se retire la película sin verla, les ofreces verla y no quieren, porque si la ven, ya no tienen argumentos para decir que es una película que blanquea a ETA", ha sostenido, al tiempo que ha explicado que está habiendo pases privados de la entrevista de Évole y "no hay ninguna alarma entre los que la están viendo, y es gente de ideologías muy diferentes".

Así, ha asegurado que en el Festival están "muy tranquilos" y ha asegurado que es una película "interesante que habla de un periodo terrible de nuestra historia con uno de los protagonistas, con alguien que durante 50 años fue parte de ETA". Asimismo, ha reiterado que "siempre el diálogo y la discusión es interesante".

EL CASO DE 'SPARTA'

José Luis Rebordinos ha recordado, por otro lado, que el año pasado la polémica vino de la mano de otro largometraje, 'Sparta', dirigida por el austriaco Ulrich Seidl.?""Una película excelente de un director que ha estado en los festivales más importantes del mundo y, de pronto, el periódico Der Spiegel sacó un reportaje diciendo que en el rodaje había habido maltrato a los niños".

Tras esta información periodística, dos festivales internacionales retiraron la película de su programación inmediatamente, pero el Festival de San Sebastián la mantuvo. "En enero o febrero hubo una investigación de dos fiscalías en Rumanía y las dos determinaron que no había habido ningún maltrato y que se había respetado absolutamente. Entonces, esto es lo mismo, es decir, por favor, yo respeto todas las opiniones, pero una vez que se vea la película, ¿por qué saben que blanquea ETA si no la han visto?", ha concluido.