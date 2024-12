Director de Policía reivindica que ahora "no se tapa" la corrupción y que UDEF trabaja "con discreción y sin postureo"

Recuerda los 600 detenidos por esta unidad tras preguntarle el PP por qué los tribunales "miran" tanto hacia la UCO de la Guardia Civil

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha reivindicado este jueves en el Senado que ahora "no se tapa" la corrupción y que unidades de este cuerpo como la UDEF trabajan "con discreción y sin postureo".

Francisco Pardo ha contestado de esta forma al ser preguntado en la Comisión de Interior en el Senado por Luis Santamaría, del PP, por la razón por la que los tribunales de justicia "no acuden a la UDEF y todo el mundo mira a la UCO de la Guardia Civil", en referencia a casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La UDEF está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien y está a disposición de los jueces", ha señalado Francisco Pardo, que ha añadido que esta unidad de delincuencia económica y fiscal ha llevado a cabo más de 600 detenciones. "Lo que ocurre es que, a lo mejor, lo que no gusta o lo que no genera noticia es que no sean detenidos mediáticos", ha apostillado.

En respuesta al PP, que ha comparado repetidamente a la UCO de la Guardia Civil con la UDEF de la Policía, Francisco Pardo ha dicho que los agentes hacen bien cuando "no están por ahí todo el día piando". "La discreción en el ámbito de la seguridad también es tremendamente importante; si no, alguien puede pensar que interesa más el postureo que el hacer el trabajo de fondo", ha sostenido.

DEFENSA DEL COMISARIO DE BARAJAS EN EL 'CASO DELCY'

En este sentido, Pardo ha lamentado la "estrategia en el Grupo Parlamentario Popular a nivel nacional de dar la impresión de que hay corrupción en el Gobierno". "Yo creo que no es así; cuando se detecta cualquier caso de corrupción, lo que se hace es, de manera automática, tomar medidas en el seno del Gobierno", ha dicho.

El senador 'popular' Luis Santamaría le ha preguntado por la versión del comisario Jesús María Gómez Martín sobre su papel como jefe en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, ya que este mando policial --ahora jefe en Canarias-- negó que Víctor de Aldama subiera al avión de Delcy Rodríguez en enero de 2020.

"Es una persona que dice radicalmente la verdad", ha expuesto Pardo sobre este comisario, lamentando que "sobre todos estos temas hay muchos relatos y muchos intereses".

El director ha apuntado, no obstante, que su intención no era "entrar en el debate político y el ruido" porque de lo que está "tremendamente satisfecho es de no dejar entrar a la política en la Policía".

DETENCIÓN DEL ANODINO: "QUIEN LA HACE, LA PAGA"

En su intervención en el Senado, Francisco Pardo ha contestado a preguntas sobre la detención del inspector jefe de la UDEF en la Jefatura de Madrid detenido con 20 millones escondidos entre las paredes de su casa presuntamente por su relación con el narcotráfico.

El director de la Policía ha ensalzado el trabajado de Asuntos Internos --junto a UDYCO-- en esta operación "tremendamente importante", recordando que su responsable, Javier Galván, ahora es jefe superior de la Policía en Madrid.

"El Soso o el Anodino fíjense hasta dónde ha llegado", ha continuado Pardo en referencia al inspector jefe detenido, un ejemplo de "garbanzo negro" que puede haber en cualquier institución, pero que, con su arresto, lo que se demuestra es que ahora "no se tapa" nada de corrupción. "Quien la hace, la paga", ha avisado.

"A este señor se le ha detenido porque forma parte de una red de blanqueo de capitales y una red de narcotráfico muy importante, que prestaba servicios de blanqueo a organizaciones de crimen organizado. Y, lo más importante de todo, es que le ha detenido la Policía Nacional", ha apostillado.

Según el director de la Policía, esta investigación se remonta a un año y medio siguiendo la pista a este entramado y siempre bajo supervisión del juez de la Audiencia Nacional. "Los españoles creo que están dispuestos a aceptar que pueda salir un garbanzo negro en el cocido; lo importante es que vean que cuando alguien la hace, la pague", ha insistido.