Un dirigente de IU asistirá al acto de toma de posesión de Nicolás Maduro

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de IU y exeurodiputado Manu Pineda asistirá este viernes a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

Pineda es secretario de Relaciones Internacionales del PCE y de Responsable de Solidaridad Internacional de IU. El exeurodiputado no tiene actualmente ningún cargo institucional.

Por su parte, ningún representante de Podemos acudirá a la toma de posesión de Maduro, según ha podido saber esta agencia.

Mientras, el Gobierno indicó ayer que no enviará ningún representante a la toma de posesión de Nicolás Maduro. El Ejecutivo español no ha reconocido en ningún momento la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya hecho públicas las actas de voto.