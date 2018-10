Dirigentes socialistas subrayan el perfil institucional de Dívar y afirman que el PSOE no busca 'cuotas' en el CGPJ

Actualizado 22/09/2008 20:49:49 CET

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) Miembros de la dirección socialista subrayaron hoy el perfil institucional del presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, que previsiblemente será elegido el miércoles nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las fuentes consultadas subrayaron que el PSOE, a la hora de respaldar a determinados vocales para formar parte del nuevo CGPJ, no ha buscado que el Consejo se componga de 'cuotas'. Dívar ha sido propuesto por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una conversación con el líder del PP, Mariano Rajoy, y en medios jurídicos, especialmente entre los progresistas, ha causado sorpresa porque el actual presidente de la Audiencia Nacional tiene un perfil conservador. Sin embargo, uno de los dirigentes socialistas consultados recalcó que Dívar ofrece un "perfil institucional", que es lo que el CGPJ necesita, a juicio de los socialistas, después de cuatro años en los que tanto su actual presidente, Francisco José Hernando, y su portavoz, Enrique López, han expresado opiniones políticas contra el Gobierno. LA POLITICA LA HACE EL PARLAMENTO Este responsable del PSOE recalcó que la soberanía y la capacidad de decisión política residen en el Parlamento y es a él quien le corresponde legislar, mientras que el papel del CGPJ es hacer informes técnicos y gobernar el poder judicial. Además, consideró un error que la ciudadanía pueda recibir el mensaje de que el CGPJ está compuesto por 'partidarios' del PSOE y del PP. Otro dirigente, consultado por Europa Press, incidió en que Zapatero no ha propuesto a un socialista, mientras que el PP sí ha promovido como vicepresidente del CGPJ a un alto cargo de su partido, el actual consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa. En todo caso, otra fuente socialista recalcó que a la hora de renovar el CGPJ --una decisión que tomaron Zapatero y Rajoy el 23 de julio y concretaron los grupos parlamentarios a principios de septiembre-- el PSOE no pretendía configurar 'cuotas' y que respaldó a los vocales --jueces y juristas-- que defienden un modelo de poder judicial que se aproxima a las ideas del PSOE. En este sentido, esta fuente destacó que el CGPJ no es un órgano dedicado a impartir justicia, sino a planificar y aplicar el gobierno de los jueces y que el PSOE respaldó en el Congreso y en el Senado a magistrados y juristas que tienen, no una ideología, sino una concepción del modelo judicial similar a la suya.