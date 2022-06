Dolors Bassa cree que la revisión de los indultos evidencia una justicia "politizada"

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera de la Generalitat Dolors Bassa ha criticado este jueves la admisión a trámite de recursos contra los indultos por parte del Tribunal Supremo (TS), después de que inicialmente los rechazara: "La justicia está politizada. Lo que hicieron con nosotros fue judicializar la política; ahora es al revés".

"Han politizado la justicia y no podemos tener nada seguro. No tenemos ninguna confianza en volver ni en no volver" a prisión, ha dicho en una entrevista de de La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que precisamente el hecho de haber estado ya en la cárcel les ha quitado el miedo, en sus palabras.

Considera que "lo que sería normal" en todo caso sería que el TS revisara la forma de la concesión del indulto para que el Gobierno de Pedro Sánchez lo corrigiera si fuera necesario, sin entrar en el contenido, y ha dicho que no agradece a Sánchez el indulto porque cree que los concedió forzado por la postura de instituciones europeas y entidades.

Bassa, que descarta la idea de que la cárcel sea un instrumento de lucha y cree que sólo tiene sentido si parte de una acción colectiva, ha defendido que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat no da frutos por el papel del Ejecutivo de Sánchez: "Habrá un momento en el que tendremos que decir, '¿qué hacemos?".

"ERC no tiene ninguna relación con el PSOE; tiene un compromiso con la gente del país", ha proclamado Bassa, que ha discrepado con el exconsejero y eurodiputado Toni Comín cuando asegura que el mandato del 1-O sigue vigente y ha dicho que algunos han debatido y reflexionado para tener conciencia de la situación actual.

"EXILIO" Y RUFIÁN

Sobre la réplica de Gabriel Rufián (ERC) a Jaume Asens (UP) en el Congreso en la que le reprochó sus visitas a Waterloo, Bassa ha dicho que no estuvo acertado y ha subrayado que Rufián "sabe que el exilio es duro y complicado", y tiene mucha relación con la secretaria general republicana, Marta Rovira, desde Suiza, por lo que asegura que desconoce el motivo por el que lo dijo.

Bassa ha explicado que ella viajó a Bruselas con otros consejeros del Govern tras el 1-O para ofrecer una rueda de prensa pero no para quedarse, y ha asegurado que antes del 1-O sólo se planteó que se trasladara al extranjero el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.