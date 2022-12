Dos etarras se desvinculan durante el juicio del asesinato de un policía en Galdácano en 1990 con una bicicleta bomba

La etarra Carmen Guisásola, acusada de proporcionar la bicicleta explosiva, se niega a declarar en la vista oral



MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los etarras Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez se han desvinculado durante el juicio que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Nacional del atentado con una bicicleta bomba que acabó con la vida del policía Ignacio Pérez Álvarez en Galdacano (Vizcaya) en enero de 1990. La que fuera miembro de la banda terrorista Carmen Guisásola, por su parte, se ha negado a declarar.

La Fiscalía pide 30 años para cada uno de los acusados al considerar que Abad Palacios y José Ramón Martínez accionaron por medio de radio control el artefacto explosivo que previamente habían dejado en la alforja de una bicicleta. Guisásola, según el relato del Ministerio Público, reportó a los otros dos la información sobre las actividades cotidianas de la víctima y proporcionó la bicicleta.

Abad Palacios, el primero en declarar durante la vista oral, ha sostenido que se unió a ETA en la primavera de 1991, más de un año después del atentado, que se produjo en enero de 1990. En el momento del ataque, ha asegurado, estaba preparándose para iniciar el servicio militar obligatorio.

A preguntas de su defensa, Palacios ha recordado la noche del 25 de octubre de 1991, cuando se produjo su detención. "Nos detienen porque nos explota un artefacto que estábamos preparando. Mi compañero muere y yo resulto herido grave en el piso. Fui trasladado en una situación muy grave al hospital de Basurto", ha relatado.

"El recuerdo es muy difuso, estaba sedado, no muy consciente. Un día llegó una persona que dijeron que era mi abogado y que me iba a tomar declaración pero no me podía comunicar con él (...) El único recuerdo que tengo es que la Policía preguntaba, yo respondía y el abogado... yo veía ahí un bulto en una esquina. Yo estaba meramente como un gato de escayola", ha incidido.

SE HABRÍA UNIDO A LA BANDA DESPUÉS DEL ATENTADO

En este contexto, Palacios ha repetido que sus declaraciones se tomaron bajo presión y en un "ambiente de violencia". "A mí me coge la mano el Policía para firmar", ha aseverado.

José Ramón Martínez, por su parte, ha apuntado que no colaboró con ETA hasta "poco más tarde" del atentado. "Yo solo conocía a mi profesor de euskera, era autónomo electricista. Me pidió que fuera a comprar un material y no hacía muchas preguntas. Tonto no era, sabías para qué podía ser pero no preguntas mucho. Poco a poco me fue pidiendo más cosas y le dije que no quería meterme porque podía traerme problemas", ha relatado.

Martínez, que ha apuntado que fue condenado por pertenencia a la banda después de que sus huellas apareciesen en unas pilas utilizadas en un artefacto explosivo, ha seguido la misma línea marcada por Palacios denunciando supuestas vulneraciones de derechos durante su declaración policial.

Su declaración ante los agentes, que se habría producido sin que hubiese podido ver a su abogado, cambió posteriormente ante el juez instructor. "Porque me estaban pegando, me dejaban sin dormir y me amenazaban con gente de mi familia. Una presión terrible y de la ostra", ha apostillado.

La primera sesión del juicio se ha cerrado con la declaración del agente que acudió al lugar del atentado después de que se recibiera una llamada alertando del mismo. "Cuando llego observo a una persona fallecida como consecuencia de una explosión de un artefacto que le afecta de lleno", ha relatado.

La vista oral se reanudará y concluirá previsiblemente este martes a partir de las 10.00 horas con la declaración de testigos.