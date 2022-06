Echenique apuesta por recuperar la opción de poder renovar el CGPJ mediante mayoría absoluta ante el "bloqueo" del PP

La formación ya propuso esta opción en caso de que no fuera posible la elección de vocales por dos tercios del Congreso

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha apostado por recuperar la propuesta de habilitar la opción renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría absoluta, en caso de no ser posible por tres quintos de la cámara, para superar el "bloqueo inconstitucional" del PP, que está "maniatando" también al Tribunal Supremo.

Así lo ha trasladado en Twitter para mostrar su posición a volver a explorar el planteamiento que ya formalizó el espacio confederal, que apostó mediante una proposición de ley por permitir la elección de vocales por mayoría absoluta con la concurrencia, al menos de la mitad de los grupos de la Cámara Baja.

Echenique aludía así a informaciones sobre la preocupación mostrada por el Alto Tribunal por el aumento de vacantes sin cubrir, mientras el órgano de gobierno de los jueces está en situación de mandado caducado. Y es que sobre el CGPJ opera una reforma que impide que realice nombramientos en la cúpula judicial mientras siga en funciones.

"Con su bloqueo inconstitucional del CGPJ, el PP está maniatando al Tribunal Supremo. Deberíamos plantearnos reducir las mayorías para renovar el CGPJ en el Congreso como única vía para evitar el bloqueo del PP. Mayoría absoluta y la mitad de los grupos. Más que para una investidura", ha comentado el dirigente de la formación morada en redes sociales.

Unidas Podemos llegó a impulsar una iniciativa legislativa en el Congreso para habilitar la opción de renovación del CGPJ por mayoría absoluta, en caso de que no fuera posible con consenso de dos tercios de la cámara.

Pero tras meses congelada sin que se iniciase su tramitación, asumió la falta de apoyo del PSOE a esta planteamiento, lo que supuso de 'facto' su retirada, aunque se mostraba abierto a negociar nuevas fórmulas con el PSOE de cara a acabar con ese bloqueo.

"Si no se llega a ese acuerdo tenemos que plantear una alternativa para salir de la situación. Si no es esta propuesta, que se nos plantee esa alternativa pero no conocemos ninguna mejor y, si la hay, estamos abiertos a estudiarla", dijo en abril del año pasado el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, para alertar de la situación de "ilegitimidad gravísima" que pesaba sobre el órgano de gobierno de los jueces, culpando al PP de dicho bloqueo.

SE DESMARCA DE LA INICIATIVA DEL PSOE PARA RENOVAR EL CGPJ

Por otro lado, el pasado viernes Unidas Podemos se desmarcó de la proposición de ley para propiciar la renovación del Tribunal Constitucional (TC), al ser una iniciativa "no acordada" con el espacio confederal y ser incompleta, dado que su postura es impulsar modificaciones para facilitar el relevo de todos los órganos constitucionales.

Así se pronunciaron fuentes del grupo tras el registro por parte de su socio de coalición de esta iniciativa, por vía de urgencia, con el objetivo de modificar de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial y facultar al CGPJ a nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional.

En este sentido, Unidas Podemos subrayó que la iniciativa es una decisión "unilateral" del PSOE porque no está pactada, además de garantizar que su firma y el nombre de su formación no figuran en el texto registrado por la iniciativa. De esta forma, en el grupo confederal no escondieron su malestar con la postura adoptada por su formación.

También defendieron que las modificaciones legales en este campo deberían ser de más extensión y englobar al resto de órganos pendientes de cambios, es decir, el propio CGPJ