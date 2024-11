Ecuador acoge una Cumbre Iberoamericana con récord de ausencias y solo cinco jefes de Estado, incluido el Rey

En la cita, a la que no acude Sánchez por la DANA, España tomará el testigo para albergar la próxima en 2026

CUENCA (ECUADOR), 13 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)

La ciudad ecuatoriana de Cuenca acogerá este jueves y viernes la XIX Cumbre Iberoamericana con un récord de ausencias en los 30 años de historia del foro, ya que solo está prevista la asistencia de cinco jefes de Estado, entre ellos Felipe VI, y en la que España tomará el relevo para acoger la próxima cita en 2026.

Nunca antes habían acudido a una Cumbre Iberoamericana tan pocos jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países que participan, si bien en los últimos años la tónica ha sido hacia una menor presencia de mandatarios a pesar de que desde 2014 la cita es bienal para tratar de propiciar precisamente el interés y la asistencia.

En esta ocasión, además del presidente ecuatoriano y anfitrión, Daniel Noboa, han confirmado su presencia el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, que acogió en 2023 la anterior cumbre, y el de Paraguay, Santiago Peña, así como el portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

Tanto España como Portugal participan por partida doble, ya que asisten tanto el jefe de Estado como el jefe de Gobierno, pero en esta ocasión ni Pedro Sánchez, que ha decidido permanecer en España para gestionar las consecuencias de la DANA, ni Luis Montenegro se desplazarán hasta Cuenca.

Además, y a diferencia de lo que había venido siendo la tónica general, no todos los países que no envían a su jefe de Estado estarán representados, aunque sea a menor nivel, lo que pone de manifiesto que el foro está perdiendo interés ya que prefieren no tener voz en lo que se debata. Además, complica el que se pueda adoptar una declaración final por consenso, como ha venido siendo la práctica desde la primera cumbre en Guadalajara (México) en 1991.

Fuentes de la Cancillería ecuatoriana han confirmado a Europa Press que serán finalmente 19 los países presentes en Cuenca, lo que deja fuera a los tres con los que Ecuador no mantiene relaciones, pese a que sí han participado en todas las reuniones preparativas para la cita.

DÍFICILES RELACIONES DE ECUADOR

En cuanto a los motivos alegados por el resto de mandatarios son varios, pero en buena medida ha pesado la poca sintonía que Noboa tiene con muchos de sus colegas de la región, hasta el punto de que Ecuador no tiene relaciones diplomáticas con México, Venezuela y Nicaragua.

Los tres países las interrumpieron después de que la Policía ecuatoriana asaltara la Embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas el pasado mes de abril. Con todo ninguno de los tres países envió a sus presidentes en la cita anterior.

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, había sido de los pocos que había confirmado pero finalmente ha optado por viajar a Estados Unidos para reunirse con su presidente electo, Donald Trump.

En el caso de los presidentesde Perú y Chile, Dina Boluarte y Gabriel Boric, asisten a la cumbre de la APEC en los mismos días, mientras que el mandatario brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva, ha preferido quedarse en Brasil ya que lunes y martes será el anfitrión en Río de Janeiro de la cumbre del G20.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se había excusado porque tenía previsto asistir a la COP29 en Azerbaiyán pero finalmente se ha quedado en el país ante las graves inundaciones registradas. También las complicadas situaciones internas en sus respectivos países han llevado a los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Bolivia, Luis Arce a no viajar.

No obstante, la logística también es un factor a tener en cuenta, ya que Cuenca, de casi 600.000 habitantes y situada a 2.500 metros de altitud, no cuenta con un gran aeropuerto hasta el que puedan llegar con facilidad los aviones oficiales.

En la elección parece que ha pesado su seguridad, dados los problemas de este tipo que ha venido experimentando Ecuador en el último año, incluido un nuevo motín en una cárcel este mismo martes en Guayaquil, principal foco de inseguridad, que se ha saldado con una quincena de presos muertos.

AGENDA DEL REY

En este contexto, el Rey aterriza esta tarde en la ciudad ecuatoriana, acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para intervenir como viene siendo habitual en el plenario de la cita el viernes.

Además, asistirá al traspaso de la secretaría pro témpore por parte de Ecuador a España para la acogida de la que será la XXX Cumbre Iberoamericana, en una ciudad aún por determinar y tras haber sido elegida por unanimidad por los 22 países.

La escasa presencia de presidentes ha provocado que la agenda del monarca no sea tan intensa, ya que en esta ocasión no habrá el tradicional desayuno con mandatarios centroamericanos y solo está previsto un encuentro bilateral con el presidente paraguayo.

Felipe VI sí que clausurará, como ha venido haciendo en ediciones anteriores junto a Rebelo de Sousa, el XV Encuentro Empresarial este jueves, durante el que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asumirá la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

Además, asistirá al evento 'Cohesión social e Inclusiva. Hacia la tarjeta iberoamericana de discapacidad', organizado por la SEGIB y el Grupo Social ONCE.

Al margen de las actividades relacionadas con la cumbre, Don Felipe tendrá ocasión de visitar este jueves junto con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, una escuela de fútbol impulsada por el club español junto con una ONG ecuatoriana que busca la inserción de niños y jóvenes en educación en valores mediante el deporte.