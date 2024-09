EH Bildu reconoce que la legislatura está "complicada" y ve difícil que se apruebe la próxima semana el techo de gasto

Dice que ahora hay una oportunidad para que se reconozca que España es un Estado plurinacional



BILBAO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha reconocido este viernes que la continuidad de legislatura estatal está "complicada" y que ve difícil que se apruebe la próxima semana el techo de gasto, aludiendo a que "siendo realistas" no recabará los apoyos necesarios en la Cámara Baja.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Aizpurua ha sostenido que en el último año "no se han hecho gran cosas" y que el futuro de la legislatura "parece complicada" y "se enreda en cualquier momento". Eso sí, se ha mostrado "optimista" y ha pedido "voluntad" a todos los partidos que han apoyado al Gobierno para que pueda seguir adelante.

"No me pondría tan dramática. Es cierto que la legislatura está complicada y que en este año no se han hecho grandes cosas, excepto algunas relacionadas con los catalanes. El futuro también parece complicado y se enreda en cualquier momento, pero soy optimista, y sabiendo que está complicado, todos debemos tener voluntad de que la legislatura siga adelante. Esa es nuestra responsabilidad y lo intentaremos. Esperamos que la legislatura tenga su recorrido, continúe adelante y termine", ha señalado.

Así, ha insistido en que "estaría bien" tener unos presupuestos y, sobre todo, aprobar el techo de gasto en el Congreso, ya que supondría "muchos beneficios" para ayuntamientos y otras instituciones públicas, aunque ha reconocido que "está difícil" y que, "siendo realistas, lo más posible es que la próxima semana no se apruebe el techo de gasto cuando llegue al Congreso".

En todo caso, ha indicado que los presupuestos se pueden prorrogar, y ha recordado que "se ha hecho en otros casos y muchos gobiernos se han mantenido con presupuestos prorrogados".

UNA OPORTUNIDAD PARA UN ESTADO FEDERAL

Al hilo de los avances en esta legislatura, Aizpurua ha manifestado que EH Bildu tiene "total voluntad" para que se den avances en cuestiones sociales, al igual que en la cuestión territorial, y que van a trabajar para ello, porque "en Madrid hay una mayoría para tirar por ahí".

Ha considerado que existen "opciones" para que se reconozca que el Estado es "plurinacional", ya que, en su opinión, "no hay más que ver la composición del Congreso". "Los que de verdad pedimos que se reconozca que el Estado es plurinacional tenemos una oportunidad. Es cierto que, por otros asuntos, la cosa se complica, ya que en ese ruido se le da al Gobierno una especie de circunvalación para atender otras cuestiones, pero nuestra responsabilidad es intentarlo e insistir entre todos", ha explicado.

Mertxe Aizpurua ha asegurado que, si hubiera un cambio de gobierno en el Estado, "estarían PP y Vox" en ese ejecutivo y que, de esa manera, "por supuesto que habría muchas menos opciones" para tratar la cuestión territorial.

YA NEGOCIAN LOS PGE CON EL GOBIERNO

En otro orden de cosas, Aizpurua ha señalado que EH Bildu ya ha comenzado a dialogar con el Gobierno sobre las cuentas y que va "con todo el optimismo" a lograr que se aprueben, para añadir que, "cuando el año pasado no se aprobaron, ya estábamos bastante adelantados y hemos comenzado desde ese punto de partida".

"Creemos que hay una buena oportunidad y que estos presupuestos también nos dan una buena oportunidad a todos. Nuestra responsabilidad es trabajar, y en estas cuestiones es fundamental ser optimistas, porque, si ya de antemano vas con una actitud apagada, seguro que no vas a conseguir nada", ha asegurado.