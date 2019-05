Elizo (Podemos) no descarta volver a preguntar al Supremo sobre la suspensión de los diputados presos del 'procés'

Publicado 23/05/2019 11:42:44 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Congreso, Gloria Elizo, ha señalado este jueves que debe estudiar la respuesta del Tribunal Supremo, quien señala que debe decidir el Parlamento sobre suspender o no a los diputados presos del 'procés', y ha avanzado que no descarta volver a preguntar al tribunal sobre "algún extremo".

En declaraciones a los medios, Elizo ha puntualizado que si la respuesta del Supremo "no responde adecuadamente a algunas cuestiones", no descartaría volver a preguntar porque la suspensión de cargos públicos "es una decisión tan importante que no se puede tomar a la ligera".

Además, Elizo no descarta tampoco que la Mesa del Congreso finalmente no sea competente para esa decisión que el TS le ha mandatado. Añade que ahora toca estudiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Reglamento de la Cámara y por lo tanto, descarta "cualquier decisión urgente" al respecto desde el órgano de gobierno del Parlamento.

Por otro lado, ha explicado que por su parte en el seno de la Mesa no habrá impedimento para prorrogar el plazo para formar los grupos parlamentarios. "Estaremos a favor, no queremos apretar", ha puntualizado.