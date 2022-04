Elorza evita desmarcarse del PSOE en la votación del Sáhara para no crear fisuras en el apoyo a Sánchez

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Guipúzcoa Odón Elorza, crítico con el giro del Gobierno sobre el Sáhara Occidental, ha decidido finalmente seguir la consigna de su partido y rechazar en el Pleno del Congreso la iniciativa de Unidas Podemos, ERC y Bildu para no crear fisuras en el apoyo al presidente, Pedro Sánchez, el mismo día de su viaje a Marruecos para reunirse con el Rey Mohamed VI.

El PSOE anunció el pasado martes su apoyo a la proposición de ley de Unidas Podemos, ERC y Bildu en favor de un referéndum de autodeterminación en la excolonia española, pero ha decidido rechazarla justificando este cambio de posición en las críticas contra el Gobierno recibidas de Unidas Podemos durante el debate de la misma.

Elorza, que ya fue multado por no apoyar los nombres pactados con el PP para el tribunal Constitucional, no tenía claro si seguiría o no la consigna de su partido para rechazar la iniciativa del Sáhara, pues dijo haberse enterado del cambio de posición a través de los medios de comunicación. Pero finalmente ha decidido respetar las directrices pese a considerar que la moción es "bastante aceptable".

PIDIÓ SIN ÉXITO EXPLICAR SU POSTURA EN EL PLENO

Al término de las votaciones, el socialista vasco ha pedido la palabra a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para explicar su voto, pero Batet no ha atendido su solicitud al no tener encaje en el reglamento.

Minutos más tarde, en declaraciones a los periodistas, Elorza ha dicho que quería haber podido explicar por qué este miércoles el PSOE decía una cosa y este jueves ha votado otra, y por qué él había decidido finalmente votar en contra de sus principios, sus convicciones y sus compromiso con la causa saharaui.

El exalcalde donostiarra ha recalcado que sólo buscaba aclarar en el Pleno que su rechazo a la proposición pretendía no abrir una fisura en el apoyo a Sánchez el mismo día de su reunión con el Rey de Marruecos.

Pero también quería denunciar que el Reglamento del Congreso no ampare la libertad de voto en conciencia de los diputados y que las normas internas de los grupos sólo lo haga "en ciertos casos". "Es --según ha lamentado-- la batalla de siempre de los derechos de los diputados en el Parlamento, que son mínimos" pues tienen "derecho a votar, derecho a cobrar, derecho a estar sentado y derecho a pertenecer a una comisión. Punto".

En la votación del Pleno del Congreso sí ha habido un voto del PSOE a favor de la moción de Podemos, ERC y Bildu, el de la diputada socialista Beatriz Micaela Carrillo, pero en su caso ha sido por error, según aseguran fuentes del partido.