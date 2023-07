El empate persiste en la Diputación y Mompó (PP) sale elegido presidente al ser la lista más votada

Elegido como la lista más votada con los votos del PP y de Vox tras no llegar a un acuerdo las fuerzas progresistas



VALENCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda, Vicente Mompó, ha sido elegido este viernes presidente de esta corporación con el respaldo de los diputados de esta formación y de Vox, al ser la de los 'populares' la lista más votada en la provincia y tras no haberse alcanzado un acuerdo para mantener el gobierno progresista entre las fuerzas de izquierda --PSPV, Compromís y Ens Uneix--.

Tras su designación ha asegurado en su discurso que trabajará "para todos, también para los que piensan diferente" y ha destacado así que gobernará "pensando en todos". Ha comentado que "las diferencias son parte de lo que nos une como sociedad", ha considerado que en la "variedad de opiniones" está "la esencia de lo que somos los valencianos" y en la "aceptación y respeto de las diferencias", el "poder de esta institución" provincial.

No obstante, ha avanzado que a partir de esta jornada no habrá "ayudas a entidades que usan una lengua que no es la nuestra" --ha dicho en defensa del valenciano-- y ha aseverado que "la Diputación se centrará en los colectivos" dedicados a "promocionar lo nuestro".

"Me preocuparé por nuestra cultura y por nuestras señas de identidad, especialmente, por nuestra lengua, el valenciano; por nuestra agricultura; por la mayor pandemia de los pueblos, la despoblación; por el turismo; por la gestión forestal; por que se mejoren las instalaciones existentes y por la protección del patrimonio", ha expuesto, además de apostar por dotar de servicios a todos los municipios y por mejorar las comunicaciones de la provincia.

El nuevo responsable provincial ha señalado que busca presidir esta entidad, de la que el mandato anterior ya formaba parte como portavoz 'popular', para hacer de ella "una diputación en positivo, que sume y que ayude a los municipios a solucionar sus problemas", así como una institución que "levante la voz" cuando los valencianos lo necesiten.

"POLÍTICA DE VERDAD"

Mompó, que ha afirmado que es "consciente de la responsabilidad" que adquiere, ha instado a todos los grupos con representación en esta corporación --PP, PSPV, Compromís, Vox y Ens Uneix-- a "hacer política de verdad, la que soluciona problemas" y se ha comprometido a gestionar "de forma eficiente y eficaz" para atender a todos los municipios de la provincia, especialmente a los más pequeños.

El nuevo responsable provincial ha subrayado el "paso ilusionante" y el "nuevo camino" que este viernes da la Diputación de Valencia con su elección como presidente y tras el cambio en el color político de esta entidad, que pasa de estar liderada por el socialista Toni Gaspar, con un ejecutivo formado por PSPV y Compromís, a estar encabeza por el PP.

El nuevo presidente ha dado las gracias a "cada vecino" de la provincia por hacer que la del PP "fuera la lista más votada" y ha apuntado que con esa "legitimidad" se ha presentado su candidatura, para trabajar "codo a codo" con todas las poblaciones. "La finalidad de la Diputación era y es ayudar a los municipios y completar económicamente" sus recursos, ha expuesto Mompó, que ha definido la Diputación como una "institución vital": "Tranquilos, no os fallaremos".

Vicente Mompó se ha mostrado "convencido de la necesidad de llegar a acuerdos", no solo con los 16 diputados que necesita sino con todos. Ha apostado por una institución "próxima y ágil, también reivindicativa" --ha citado demandas como una financiación justa y el Corredor Mediterráneo-- y ha señalado que trabajará junto al 'president' Carlos Mazón.

"NOS EQUIVOCAMOS"

También ha tenido palabras para Ens Uneix y para su líder y expresidente de la Diputación con el PSPV y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. Sin citarlo se ha referido al caso Alquería, por el que este dejó esta institución y las filas socialistas, y ha dicho que el "dolor" que ha padecido "no se lo merece ninguna persona y menos gente honesta".

"Nos equivocamos y es justo reconocerlo aquí y ahora en el pleno de la Diputación", ha indicado a esta formación, además de agradecerle haber demostrado que la política "se puede hacer de otra manera". "Nos habéis dado una lección de alta política".

ENS UNEIX

Mientras, Ens Uneix ha justificado el resultado de la votación, porque considera que no puede "dejar en manos de un PSPV disperso y con luchas internas la responsabilidad de presidir" la corporación provincial.

Enguix ha asegurado que su partido está dispuesto a entrar en el gobierno de la corporación provincial presidido por el PP, aunque no ha querido confirmar si gobernarían con Vox --partido que pusieron como línea roja-- porque "es algo que tiene que hablar el PP". "Estamos abiertos a todo lo que nos puedan ofrecer", ha declarado.

Durante su discurso, Enguix ha señalado: "En las últimas semanas ha habido muchas negociaciones que no han dado el fruto que queríamos". Y ha aludido a "los egos" al tiempo que ha dicho que si se "pierde el objetivo de mejorar la vida de la gente pueden pasar cosas como que hoy no haya un gobierno progresista".

"Queremos que la diputación sea un espacio de acuerdos y de pactos de mayorías", ha señalado y ha abogado por "mejorar la vida de la gente", "los servicios públicos" y generar las inversiones necesarias para los municipios. Recordando a Rodríguez, ha destacado que "abrió una etapa basada en la transparenca y la mayor coordinación y una etapa de consensos y diálogos". "Antes que los partidos, estamos las personas", ha añadido.

Además, ha garantizado que "por supuesto" que defenderán el uso del valenciano si finalmente entran en el gobierno, al ser de una comarca como la Vall d'Albaida donde "se habla prácticamente las 24 horas del día". "Somos los mismos que hace cuatro años", ha reiterado en este punto.

PSPV Y COMPROMÍS

Desde el PSPV y Compromís, Carlos Fernández Bielsa y Dolors Gimeno han pedido "disculpas" a la ciudadanía por no haber alcanzado un acuerdo que permita este gobierno progresista.

Bielsa ha echado la culpa a Ens Uneix de este "error histórico" por apoyar a su candidata, Natàlia Enguix, en lugar de a él a pesar de solo tener un escaño. "Una decisión imperdonable que unas personas han llevado al extremo y nadie entiende. Una oportunidad histórica perdida, un error inmenso", ha declarado.

Gimeno ha protagonizado la intervención más dura contra Enguix: "Espero que la gente de su comarca se lo eche en cara cada día", ha reprochado. "Ustedes se definían como un partido progresista, no sé qué ha quedado de eso", ha manifestado. "¿Pero en qué momento pensaron que era una buena idea apoyar a los que injustamente les querían enviar a prisión?", ha manifestado.

En un breve discurso, el diputado de Vox Sergio Pastor ha subrayado que "fiscalizarán" la institución pública y ha remarcado su "responsabilidad" de eliminar lo que ha considerado las "políticas ideológicas" de la izquierda.

VOTACIÓN

El empate a 15 votos entre el candidato a la presidencia respaldado por el PP y Vox, Mompó, y el apoyado por PSPV y Compromís, Bielsa, ha obligado a realizar dos votaciones para la elección del presidente. La única representante de Ens Uneix, Natàlia Enguix, se ha votado a sí misma en las dos ocasiones, de modo que el empate entre el bloque de derechas y el de izquierdas se ha mantenido en todo momento.

El PP recupera el control de la institución tras ocho años de gobiernos progresistas, aunque lo hace en minoría y dependiendo de los dos diputados de Vox y de la de Ens Uneix. Con Mompó al frente de la de Valencia, los 'populares' se hacen con la presidencia de las tres diputaciones valencianas y completan el pleno de gobiernos junto a las alcaldías de las tres capitales de provincia y la Generalitat