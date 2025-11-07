El empresario de criptomonedas que financió a Alvise, a prisión provisional por presunta estafa piramidal

Archivo - El empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', ofrece declaraciones a la prensa al salir de declarar en el Tribunal Supremo, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional (AN), ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza para Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', por una presunta estafa piramidal cometida con la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club(MIC).

Así consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Calama señala la "existencia de hechos que presentan caracteres de delito sancionados con pena superior a dos años de prisión". Además, señala que en el caso de este empresario, que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Según fuentes jurídicas, Romillo ha reconocido en su declaración que hay unas 2.700 personas afectadas por la presunta estafa. Asimismo, han apuntado que el empresario ha negado un presunto alzamiento de bienes y que ha sostenido que su patrimonio proviene de su actividad en redes sociales y formación como 'CryptoSpain' pero no de MIC.

El empresario fue arrestado el jueves después de que el juez ordenara la "inmediata detención" de Romillo para "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia" y "asegurar" su puesta a disposición judicial, después de que los investigadores le informaran de que habían descubierto una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada a 'CryptoSpain'.

