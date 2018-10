ERC avisa a Sánchez de que si sigue rechazando el referéndum, les condenarán a "volver a desobedecer"

Publicado 17/07/2018 12:56:30 CET

Pide al presidente que la Fiscalía retire las acusaciones contra Puidemont tras la decisión de la Justicia alemana

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardà, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si su Ejecutivo sigue rechazando el referéndum de autodeterminación en Cataluña, les condenarán a "volver a desobedecer".

"Si ponen como condición para avanzar en el diálogo la negación del referéndum, no nos encontraremos", ha manifestado Tardà durante su intervención en el Pleno del Congreso, donde Sánchez ha expuesto este martes las líneas maestras de su Gobierno.

El independentista catalán ha destacado que hace cinco años la negativa del PP y del PSOE a tomar en consideración en el Congreso la petición del Parlament de pactar un referéndum soberanista trajo consigo las consecuencias que se han vivido en los últimos meses.

Entre éstas ha citado la "criminalización" de las elecciones de septiembre de 2015, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el "exilio" y la cárcel para los miembros del Govern de Carles Puigmodent, el "abismo profundo" entre la sociedad catalana y española, la salida de empresas de Cataluña, el "desprestigio" de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y la democracia "low cost" de España que se ha exhibido ante el exterior.

Por eso, le ha dirigido la que ha denominado "la pregunta del millón" al jefe del Ejecutivo: "¿Qué le hace pensar hoy que poner como condición para el acuerdo la negativa al referéndum no va a provocar los mismos efectos?".

En este sentido, Tardà se ha preguntado si los catalanes deberán "recurrir de nuevo a la desobediencia" o, por el contrario, el Gobierno y los partidos independentistas sabrán negociar. "¿Volveremos a repetir el error de 2014? --ha insistido--. Si nos condenan a volver a desobedecer, cansancio para los españoles y para los catalanes".

DEPURAR RESPONSABILIDADES

Tardà ha comenzado su alocución mostrando su apoyo al fotoperiodista Jordi Borràs, a quien este lunes una persona que se identificó como policía nacional le "rompió la cara" en Barcelona al grito de "Viva España" y "Viva Franco", y pidiendo al presidente y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, depuren responsabilidades.

También ha aprovechado para pedir al Ejecutivo que inste a la fiscal general del Estado, María José Segarra, retirar las acusaciones que pesan contra el Ejecutivo de Carles Puigdemont, sobre todo después de que la justicia alemana ha dicho que sólo es posible extraditar al expresident por un presunto delito de malversación, y no por rebelión.

"Basta de montajes y de mentiras. No hubo violencia, sí la hubo el pasado 1 de octubre. Basta ya del 'a por ellos' judicial liderado por el juez Pablo Llarena, que se inspira en la catalanofobia pretendiendo escarmentar a los catalanes", ha proclamado el independentista catalán, antes de reclamar, una vez más, "libertad" para los líderes independentistas encarcelados y para los "exiliados". "Esto depende de usted", ha soltado a Sánchez.

NO CUENTEN CON ERC SIN POLÍTICAS DE IZQUIERDAS

Durante su intervención, Tardà también ha recalcado al jefe del Ejecutivo de que el apoyo de ERC para expulsar a Mariano Rajoy de La Moncloa no significa respaldar su proyecto político y, de hecho, ha advertido de que si el Gobierno de Sánchez no está dispuesto a avanzar en políticas de izquierdas, no cuente con ellos.

"Si ustedes hacen un giro a la izquierda, estaremos con ustedes, pero si lo que pretenden es maquillaje, no nos encontrarán", como tampoco si pretenden "volver a engañarnos", ha insistido Tardá, criticando en concreto que los Ministerios de Defensa e Interior hayan "resarcido" al militar y al guardia civil de 'La Manada', la venta de armas a Arabia Saudí, la falta de valor para anular las sentencias de los tribunales franquistas o que el Gobierno se "ponga de perfil" ante las manifestaciones en el Rif (Marruecos).

INVESTIGAR AL REY

Pero también ha cuestionado que, junto con el PP, quieran "esconder" la "corrupción" de la Casa del Rey y, en este sentido, ha denunciado las trabas que se han venido poniendo en los últimos años a los diputados por tratar de fiscalizar a la Monarquía.

En este punto, ha confirmado que ERC apoyará la creación de una comisión de investigación en el Congreso para que se sepa "de una vez por todas" hasta dónde llega la "corrupción" real. "La porquería rebosa", ha apostillado.