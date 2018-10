ERC dice que no tiene "nada que negociar" de los PGE si el Gobierno no mueve ficha y que no se siente "presionada"

Publicado 16/10/2018 14:12:18 CET

Esquerra Republicana (ERC) ha insistido este martes en que no tiene "nada que negociar" de los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no hace antes un "movimiento" sobre la situación de los líderes independentistas en prisión, y ha asegurado que no se siente "presionada".

En los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha advertido de que el Gobierno tiene la "llave" para que las partes puedan sentarse a hablar de los Presupuestos, y es que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar los cargos que pesan sobre los líderes del 'procés' encarcelados, lo cual vienen reclamando desde hace semanas, ha recordado.

"Ellos sabrán si quieren hacerlo o no, o si quieren hacer otra cosa, pero lo que sí les digo es que no vamos a hablar de nada de los Presupuestos si previamente ellos no se mueven", ha subrayado Tardà, antes de dejar claro que ERC no se siente "presionada".

¿QUÉ HARÍA PODEMOS SI IGLESIAS ESTUVIERA EN PRISIÓN?

"Si alguien cree que nos a presionar, se equivoca mucho", ha insistido el independentista catalán, quien se ha dirigido en este punto a Unidos Podemos, firmante del acuerdo presupuestario con el Gobierno y grupo afín ideológicamente a ERC, para subrayarles el porqué de su postura.

"¿Cómo actuaría Podemos si tuviera a su líder, Pablo Iglesias, encarcelado y acusado por rebelión? Priorizarían lo que es evidente: ante la situación de aquellas personas que están injustamente encarceladas sólo cabe una solución, que es la absolución", ha planteado.

PDECAT: AHORA NO SE DAN LAS CONDICIONES PARA APOYARLOS

En la misma línea con lo que viene diciendo hace semanas, su homólogo del PDeCAT, Carles Campuzano, ha reiterado que a día de hoy "difícilmente" pueden apoyar las cuentas públicas acordadas por el Gobierno y Podemos porque "no se dan las condiciones políticas".

Ahora bien, ha dicho tener "esperanzas" en que los líderes soberanistas encarcelados acaben saliendo de prisión, en que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado "cambien de criterio" y en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ponga encima de la mesa una propuesta política "seria y de fondo" sobre Cataluña.

"Como espero eso, no quiero descartar ningún escenario, pero si no hay cambios, difícilmente podemos apoyar los Presupuestos", ha insistido el independentista catalán.