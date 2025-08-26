ERC emplaza al PSOE a cumplir "en su totalidad" y "pronto" con la financiación singular de Cataluña

Junts dice que la quita de deuda es "el chocolate del loro" y que lo importante es resolver lo que considera "maltrato" a Cataluña

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha reclamado al Gobierno que cumpla "pronto" y "en su totalidad" el acuerdo firmado con el PSC para dotar a Cataluña de una financiación singular con quita de deuda y una agencia tributaria propia, pues avisa de que es condición previa para negociar otros asuntos como los Presupuestos Generales.

Así lo ha subrayado Jordà en la Diputación Permanente del Congreso, cuando se debatía la petición del PP para que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca de urgencia para explicar en qué consiste esa financiación singular de Cataluña, pues según el 'popular' Juan Bravo nunca figuró en los programas electorales del PSOE.

Para la diputada independentista, lo pactado con los socialistas catalanes para la investidura de Salvador Illa es "un buen acuerdo" pues considera que la deuda contraída con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) era "absolutamente injusta" e impedía a Cataluña desarrollar sus propias políticas. "En lugar de acabar con el déficit fiscal de Cataluña, el Estado aumentó la bola de la deuda de una forma brutal, y las consecuencias las han pagado los ciudadanos de Cataluña, sean o no independentistas", ha añadido.

INCUMPLIMIENTO CRÓNICO DE INVERSIONES

También se ha quejado de un "incumplimiento crónico" de las inversiones comprometidas en Cataluña y ha criticado el sistema de financiación autonómica vigente, que debía haberse renovado hace más de una década. Según sus datos, Cataluña padece un "déficit fiscal de más de 22.000 millones de euros anuales, eso es superior a un 9% del PIB".

El objetivo de ERC, ha reconocido, es "dotar de más soberanía fiscal a la Generalitat de Cataluña", asumir la recaudación y hacerse con "la llave de la caja", y para ello quieren la agencia tributaria propia.

Y lo que falta, según Jordà, es que el Gobierno cumpla lo pactado, porque sin eso no podrá "aspirar a otras negociaciones políticas en los próximos meses". "Que el Gobierno español cumpla y que lo haga pronto", ha remachado.

Desde Junts, su diputada Marta Madrenas ha incidido en que la quita de deuda sólo es "el chocolate del loro" y que su prioridad es resolver lo que define como "maltrato económico sistémico de España hacia Cataluña" y "los miles de millones de euros" que, en vez de ir a esa comunidad, acaban "en otros territorios a costa de empobrecer directamente a los ciudadanos de Cataluña".

PSOE: LA QUITA DE DEUDA ES JUSTA

La socialista Patricia Blanquer, por su parte, ha calificado de "hipócrita" que el PP considere un "chantaje" la financiación singular de Cataluña, pues sostiene que la Xunta que presidía Feijóo exploró la posibilidad e contar con una agencia tributaria propia, y ha defendido la quita de deuda como una medida "excepcional" que permitirá "liberar recursos" para que las comunidades los destinen a servicios públicos.

"Por tanto, es una medida justa", ha concluido, preguntando a la dirección nacional del PP si va a impedir que se acojan a ello comunidades que gobiernan, como Andalucía, Comunidad Valenciana o Extremadura.