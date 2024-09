Errejón, sobre el emérito y su fundación: "Si fuera monárquico se me caería la cara de vergüenza"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha cargado contra el Rey emérito Juan Carlos I y sus plan de crear una fundación en Abu Dhabi para gestionar su patrimonio y transferir su herencia a su hijas, algo que ha tildado de "sinvergonzonería".

"Si fuera monárquico se me estaría cayendo la cara de vergüenza de que el monarca, al que tanto se he defendido, se esté riendo de toda España y en particular de los monárquicos", ha lanzado durante una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Errejón ha manifestado que el emérito, que fue durante mucho tiempo la causa de la justificación de la institución monárquica, al final ha resultado que era "de lo peorcito", pues eludió impuestos y se "exilió" en Emiratos, sacando su "fortuna" del país.

"Ahora crea una fundación para que sus herederos, que ya tienen la vida garantizada, que iban a vivir de maravilla sin tener que hacer nada en toda la vida, además puedan recibir una inmensa herencia", ha criticado.