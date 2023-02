Errejón llevará al Congreso el debate sobre los salarios máximos: "Ya va siendo hora de abrir una discusión"

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha avanzado este sábado que presentará en el Congreso una propuesta para abordar los salarios máximos porque "frecuentemente quienes más recomiendan que los salarios mínimos no pueden subir", son los que "están viviendo por encima de las posibilidades" de España.

"En España va siendo hora, y así lo presentaremos como propuesta, de abrir una discusión sobre los salarios máximos, sobre cuánto hay de distancia entre el salario mínimo y el máximo", ha subrayado Errejón en declaraciones a los medios de comunicación en la presentación de la candidata de Más País a la alcaldía de Alcorcón (Madrid), Trinidad Castillo.

Para Errejón, que ya defendió hace unos días topar los salarios máximos, es necesario este debate después de que esta semana se haya discutido sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.080 euros al mes, una subida que se ha encontrado con la oposición del patronal.

En este sentido, el líder de Más País ha criticado el nuevo salario cercano a los 400.000 euros anuales del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi: "Salió a decir que era imposible que los salarios mínimos pudieran subir porque eso no lo iba a aguantar la economía. Lo dijo misma semana en la que conocimos que su salario había aumentado hasta 400.000 euros al año".

"Precisamente por eso hemos dicho que claro que hay que subir los salarios mínimos", ha señalado, para abogar por una subida "al menos" paralela a lo que suben los precios, e insistir en la necesidad de iniciar un debate sobre los salarios máximos.

Por otro lado, Errejón ha censurado que el Partido Popular haya vuelto a "votar contra el siglo XXI" y "contra el sentido común de la mayor parte de los españoles" al no apoyar la Ley del aborto y la Ley Trans que han sido aprobadas definitivamente esta semana.

En esta línea, ha recordado a los 'populares' que la nueva ley no es una norma que regula si las mujeres puede abortar o no, si no que "regular si las mujeres lo pueden hacer con tranquilidad, con calma con dignidad y en la pública" o "lo tienen que hacer a escondidas, pagando, estigmatizadas o acosadas".