Errejón pide explicaciones a la JEC por filtrar a Casado la suspensión de Junqueras

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) está estudiando un escrito del líder de Más País, Íñigo Errejón, pidiendo explicaciones por el hecho de que el presidente del PP, Pablo Casado, diera a conocer la suspensión de Oriol Junqueras como eurodiputado antes incluso de que el órgano arbitral lo comunicara oficialmente.

Los hechos se remontan al 3 de enero de este año, cuando la JEC acordó la suspensión de Oriol Junqueras a raíz de la condena del Tribunal Supremo por el proceso separatista de 2017. Antes incluso de que la resolución fuera comunicada a los afectados, el líder del PP publicó un tuit jactándose de que su recurso había sido aceptado y que el presidente de ERC había sido inhabilitado.

Según informaron a Europa Press fuentes oficiales, la Unidad de Información y Transparencia del Ministerio de Interior trasladó a la JEC una consulta de un ciudadano denunciando esa filtración. En su respuesta, el organismo arbitral relata la cronología de los hechos pero dice no haber tomado ninguna medida porque nadie le había hecho llegar queja o reclamación alguna.

EN TWITTER UNA HORA ANTES DE QUE EL FALLO SE COMUNICARA

Según relata la JEC, su reunión acabó a las 20 horas de aquel 3 de enero y a partir de ahí, entre las 20:37 y las 21:04 horas, fue comunicando la resolución a los afectados, tanto los recurrente (PP, Cs y Vox) como el propio Junqueras, el Parlamento Europeo y el Departamento de Prensa del Congreso, que fue el último, que es el encargado de difundir los acuerdos del organismo. El mensaje de Casado en Twitter, en cambio, llevaba ya tiempo en redes sociales, ya que se publicó a las 19:37.

Errejón tomó el testigo y presentó una denuncia ante la JEC pidiendo explicaciones por esa filtración. De momento, el organismo arbitral ha trasladado el escrito al PP para que presente sus alegaciones y, en una próxima reunión, decidirá si abre o no un expediente.

En declaraciones en el Congreso, el líder de Más País-Equo ha vinculado este caso con otras polémicas anteriores, como la del vocal de la JEC que estuvo cobrando como asesor de Ciudadanos, y sostiene que "en los últimos meses se han ido acumulando sospechas y sombras" sobre este órgano arbitral.

"Como en el fútbol, del árbitro debería hablarse poco y no debería haber dudas --ha explicado--. Exigimos a la JEC que ponga toda su voluntad para aclarar que no ha estado sometida al uso partidista y que no está más volcada para favorecer a unos partidos respecto a otros".