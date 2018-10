El escritor Jon Juaristi califica de "melonada" la afirmación de Zapatero sobre el principio del fin de ETA

Actualizado 27/01/2006 15:36:51 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor y catedrático vasco Jon Juaristi calificó hoy de "melonada" las declaraciones vertidas anoche por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre que en la actualidad se está ante "el principio del fin" de la violencia de ETA.

En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, el ex director del Instituto Cervantes y de la Biblioteca Nacional advirtió de que la situación actual en el País Vasco "no se arregla tan fácilmente" como Zapatero cree. Además, consideró que el planteamiento del jefe del Gobierno "no es el más conveniente para tratar con ETA".

Para él, el hecho de que la banda terrorista lleve casi tres años sin matar "no demuestra nada" porque, según él, "el nacionalismo vasco necesita una ETA latente, rebajada". Por este motivo, él sólo ve dos formas de que el terrorismo nacionalista desaparezca. "O se les aplasta o bien la violencia se engolfa dentro de la comunidad nacionalista, como ocurrió con el IRA cuando mató a McCartney, que como era republicano nacionalista, tuvieron que dejar las armas", argumentó. Juaristi se refería al asesinato por parte del IRA del simpatizante republicano Robert McCartney en una reyerta en un pub a principios de 2005.

"Si no se dan ninguna de estas dos condiciones, todo lo demás son músicas celestiales. No hay negociación posible con una banda terrorista", aseveró el miembro del patronato de la Fundación por la Defensa de la Unidad de España, que se presentó ayer públicamente.

Con respecto a los rumores sobre una eventual tregua de ETA, alertó de que, cuando se habla de la banda terrorista, "no se puede separar tregua de lucha armada porque la tregua, además de servirle para reorganizarse, suele ser un elemento de intimidación y disuasión" porque una vez establecida la tregua, pueden amenazar con romperla si las cosas no van bien.

Juaristi, que presentó ayer su libro de memorias 'Cambio de destino', basado en sus vivencias en su tierra natal, el País Vasco, también criticó a Zapatero por "decir que los particularismos refuerzan la cohesión". Eso, según él, es una "gansada" y avisó, en este sentido, de que no ve "cerca la implosión de España, pero sí su invertebración".

Por otra parte, describió la entrada de Zapatero en el ordenamiento constitucional "como la de un elefante en una cacharrería para así poder responder a unos partidos minoritarios que representan a muy poca gente y que piden cosas muy poco sentidas por la mayoría de los ciudadanos".

Avisó asimismo de que "si se juega mucho con estos temas", en alusión a las reivindicaciones nacionalistas "y de forma tan irresponsable, se acabará con los cimientos de este país por muy sólidos que estén".