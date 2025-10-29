España condena las violaciones de DDHH en El Fasher por las RSF y pide corredores humanitarios

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado este miércoles las violaciones de Derechos Humanos por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en El Fasher, capital de la provincia sudanesa de Darfur Norte, y ha reclamado la apertura de corredores humanitarios para que la población pueda abandonar la ciudad.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha trasladado que "sigue con gran preocupación los últimos acontecimientos en El Fasher y condena las violaciones de Derechos Humanos que según múltiples testimonios están cometiendo las RSF y sus aliados", después de que los paramilitares hayan asaltado la ciudad, en manos del Ejército sudanés, en el marco de la guerra civil en la que está sumido el país africano.

"Exigimos el respeto al Derecho Internacional Humanitario, la protección de la población y garantizar su seguridad con el establecimiento de corredores humanitarios que permitan su salida de la ciudad" así como que se facilite "el acceso incondicional de la ayuda humanitaria", ha señalado el Gobierno.

Asimismo, ha insistido en "la necesidad urgente de poner fin a la guerra en Sudán, en la negociación como única vía de solución y en la defensa de la unidad e integridad territorial del país".

Por último, el Gobierno ha respaldado la labor que está realizando el llamado 'Quad' --Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto-- así como la Unión Africana para intentar resolver este conflicto que estalló en 2023.