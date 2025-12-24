España y otros 13 países condenan la decisión de Israel de aprobar 19 nuevos asentamientos en Cisjordania

17 December 2025, Palestinian Territories, Tulkarm: Palestinians carry their belongings after being forced to leave their home by Israeli forces during a raid on the Nur Shams refugee camp in Tulkarm, in the occupied West Bank. Photo: Mohammed Nasser/APA - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

España, junto a Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Islandia, Irlanda, Japón, Malta, Países Bajos, Noruega y Reino Unido, han condenado este miércoles la aprobación por parte del gabinete de seguridad israelí de 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En un comunicado conjunto, los catorce países han recordado que estas acciones "unilaterales no solo violan el derecho internacional, sino que también corren el riesgo de agravar la inestabilidad" en la región. "Podrían socavar la implementación del Plan Integral para Gaza en medio de los esfuerzos por avanzar a la fase 2 y perjudicar las perspectivas de paz y seguridad a largo plazo en toda la región", alertan.

Los países reiteran su "clara" oposición a cualquier forma de anexión y a la expansión de las políticas de asentamientos, incluyendo la aprobación del asentamiento E1 y miles de nuevas viviendas.

"Instamos a Israel a revertir esta decisión, así como la expansión de los asentamientos, de conformidad con la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", aseguran.

Los catorce Estados trasladan su apoyo "firme al derecho de los palestinos a la autodeterminación" y su "compromiso inquebrantable con una paz integral, justa y duradera basada en la solución de dos Estados".

"Dos Estados democráticos, Israel y Palestina, deben coexistir en paz y seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas. Reafirmamos que no hay alternativa a una solución negociada de dos Estados", han concluido en la declaración