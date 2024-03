Esperanza Aguirre defiende la presunción de inocencia de la pareja de Ayuso y apunta a que Gobierno mueve la información

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre ha defendido la presunción de inocencia de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, después de que la Fiscalía de Madrid haya presentado una denuncia contra él por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y ha apuntado a que es el Gobierno el que está moviendo la información.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, ha incidido en que da toda la "impresión" de que está información deriva de una operación de La Moncloa porque hay "datos fiscales, que de acuerdo con la ley, no pueden salir de la Agencia Tributaria".

En todo caso, la exlíder del PP madrileño ha defendido que al novio de Ayuso hay que reconocerle "la presunción de inocencia". Según ha trasladado, la Fiscalía "ha hecho bien, porque siempre que la Agencia Tributaria presenta una causa como esta", se manda a ver a quién le va tocar juzgarlo. Pero, a su parecer, "lo que ha hecho muy mal la fiscal es filtrarlo".

"Eso no se ha hecho nunca. Y eso, además, yo creo que tiene consecuencias, porque son datos fiscales de un ciudadano particular. Por mucho que sea novio de la presidenta de la Comunidad, sigue siendo un ciudadano particular", ha subrayado.

Aguirre considera que lo que se está haciendo es tapar "el hecho de corrupción más gordo y que más afecta a este Gobierno de Pedro Sánchez", en alusión al 'caso Koldo', y ha ironizado con que no hablará de la mujer del presidente, Begoña Gómez, puesto que imagina que se investigará en el Congreso y en el Senado que su marido le haya dado "800 millones a una compañía cuyo director había estado con ella".