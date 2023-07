Espinosa de los Monteros pide "intensidad" para convencer a otros de que aprieten el "botón verde" de Vox

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido este viernes "intensidad" a sus simpatizantes para convencer a otros votantes de que aprieten el "botón verde" de Vox el día de las elecciones generales del 23 de julio porque, según ha asegurado, pulsar el "botón azul", en referencia al voto al PP, "no funciona".

Durante su intervención en el mitin de cierre de campaña, que Vox ha celebrado en la Plaza de Colón en Madrid, el diputado ha recordado que lleva 26 semanas de campaña electoral, pero ha recordado que ahora serán los votantes de Vox los que tienen que convencer a otros para votarles el 23J.

"Hay que seguir convenciendo hasta que se cansen, hasta que se rindan. A tu vecino, al compañero de clase, a la madre del 'cole', a tu cuñado el del PP. La operación 'cuñao' tiene que seguir en marcha 26 horas más", ha exclamado ante los asistentes, que aplaudían con efusividad la intervención.

El portavoz parlamentario ha explicado que el domingo "solo hay dos opciones" en las urnas: el "botón rojo", del PSOE, que es "el desastre, la ruina, la desunión y la desintegración de España"; o el "botón verde", para Vox, que es "la esperanza, la prosperidad, el futuro, la familia".

"O rojo o verde, no hay más. Hay uno que insiste en el botón azul, ¡que no funciona el botón azul! Que hay algunos que llevan 20 años pulsando, ¡que no funciona!", ha indicado. "Vamos a sacar el mejor resultado por encima de las encuestas que jamás se ha visto este país", ha añadido el portavoz parlamentario.