Esteban: El PNV aguanta "como una roca" pese a recibir "tarjeta amarilla" y con Bildu "comiéndose" a Podemos y Sumar

Admite que la imagen de la coalición abertzale cambió con su apoyo al Gobierno central y que el PSOE les buscó a veces sin ser necesarios



MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reivindicado este martes la victoria de su partido en las elecciones del pasado domingo recalcando que, aunque son conscientes de que la ciudadanía les ha sacado una "tarjeta amarilla", los nacionalistas han aguantado "como una roca" y podrán seguir gobernando, dando la vuelta a unas encuestas que daban el triunfo a Bildu. Y todo en un escenario en el que la coalición abertzale ha marcado récord tras concentrar todo el voto de la izquierda y se ha "comido" a Podemos y Sumar.

Así lo ha asegurado Esteban en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha hecho hincapié en que los nacionalistas han cosechado un resultado "excelente", similar en votos al que lograron en 2012 y 2016 --ha obviado el de 2020 por la excepcionalidad de la pandemia--, con un candidato "más desconocido" y en un "ambiente" en el que se le achacaba cierto desgaste y se atisbaba un posible 'sorpasso' de Bildu.

"En una situación de aparente debilidad, el PNV ha demostrado tener fortaleza, solidez y apoyo", ha destacado. Eso sí, ha reconocido que les han sacado una "tarjeta amarilla", pero "en ningún caso roja" porque han vuelto a "ganar" y van a poder reeditar su coalición con el PSE-EE. También ha garantizado que han entendido el mensaje y que van tomar medidas para solucionar asuntos como los relativos a la sanidad.

Desde su punto de vista, era "el momento" para que quienes no querían que gobernara el PNV lo dejaran claro en las urnas, pero no ha sido así. Esteban ha señalado que Bildu "se ha comido a la izquierda española" --"y no me extraña porque la campaña de Podemos y Sumar era una invitación a votar a Bildu", ha dicho--, pero también ha lanzado un aviso a los de Arnaldo Otegi y Pello Otxandiano.

AVISO A BILDU: LO QUE SUBE, BAJA

Según ha apuntado, dentro de cuatro años se verá si esa concentración del voto en Bildu es algo "estructural o coyuntural", pero ha recordado lo que sucedió con formaciones como Podemos o Ciudadanos tras su eclosión en 2015.

"Ahora lo único cierto es que, salvo cataclismo habrá gobierno de PNV y PSE-EE y Bildu estará cuatro años en la oposición", ha enfatizado, tras apuntar que si Euskadi fuera una circunscripción única, el PNV hubiera sumado 29 escaños por 26 de Bildu, rompiendo el empate que lograron el domingo.

También ha rechazado el discurso de que el voto joven en Euskadi es de Bildu --"lo llevo oyendo desde los 16 años y aquí seguimos, como una roca", ha comentado--, ha explicado que esa franja de edad no suele votar y que al PNV le preocupaban más quienes tienen entre 35 y 50 años porque son "más exigentes con la administración".

SIN CAMBIOS EN MADRID

Esteban ha dado por hecho que las elecciones vascas no tendrán repercusión en las alianzas de PNV y Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez y que otra cosa será lo que influyan los resultados de las elecciones catalanas del 12 de mayo y los pactos postelectorales allí.

"En el día a día, ya veremos cómo van las cosas, pero de las elecciones vascas no va a venir un terremoto que haga caer al Gobierno. Lo que ocurra tras las catalanas, lo desconozco", ha explicado.

Respecto a la insistencia del PP en achacar la subida de Bildu al "blanqueamiento" que ha hecho el PSOE de la coalición abertzale, Esteban ha apuntado que hubo veces en la anterior legislatura que que el Gobierno buscó "los votos de Bildu cuando no hacían falta" y que es "evidente" que "la imagen de Bildu ha cambiado" al formar parte de la mayoría que da apoyo al Ejecutivo central. "Esto es el juego político, cada uno juega sus cartas", ha admitido.