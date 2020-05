Esteban (PNV) lamenta la escalada en "la bronca política" y llama al Gobierno a acordar con los partidos de investidura

Defiende la capacidad del Ejecutivo de hacer nombramientos y le "sorprende" que no se acepten las críticas a la Guardia Civil

BILBAO, 28 May.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha lamentado la escalada en "la bronca política" que, a su juicio, se esta produciendo en la política española, con el intercambio de "frases huecas, grandilocuentes e insultos", y ha emplazado al Gobierno a alcanzar "grandes acuerdos" con los partidos que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez, para enfrentar los "importantes" retos del futuro, empezando por el Presupuesto.

En una entrevista en Los desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a "la bronca política" que ayer se vio en la Cámara Baja y "que ha devenido en algo habitual", aunque considera que "esta semana se ha dado un paso más allá".

Tras recordar que ayer el PNV, en la sesión de control, preguntó al Ejecutivo por los planes que tiene el Gobierno con el sector del automóvil, algo que "preocupa mucho" a su formación, ha reprochado la actitud de otros partidos, que ha llevado a que "la política española se haya convertido en un 'pim, pam, pum' de envoltorios de celofán, pero sin ningún contenido dentro".

"Son frases huecas, grandilocuentes, insultos en muchos casos, pero que no buscan soluciones o intentan hacer frente realmente a los problemas concretos", ha añadido.

Además, se ha referido a las destituciones por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de altos cargos de la Guardia Civil, y ha afirmado que al Gobierno no se le debe "discutir su capacidad para poder hacer los nombramientos que considere oportunos para un mejor funcionamiento del Ministerio en su relación con Policía, Guardia Civil, etc".

A su juicio, "discutirlo es casi afirmar" que el instituto armado "tiene que funcionar por sí mismo y da la impresión de que hay un Estado entro de otro Estado". "Me sorprende la poca capacidad crítica hacia cualquier institución del Estado, de las comunidades autónomas o de cualquier otro sitio. Me parece que es algo necesario y positivo", ha indicado.

Sin embargo, ha precisado que parece que al Ejército, a la Guardia Civil o la Policía solo pueden dirigírsele "loas" y las críticas "no son aceptables". "¿Por qué no se va a poder cambiarlos?. A mí lo que me sorprende es que al (coronel) Diego Pérez de los Cobos no se le hubiera cambiado antes, pero no este Gobierno", ha subrayado.

El diputado jeltzale ha recordado que este ha sido, entre otras cosas, el "máximo responsable del desaguisado del despliegue policial en Cataluña durante el tema del referéndum, que no se puede calificar precisamente como buena gestión", en alusión a las cargas policiales.

"Creo que todo se aprovecha para el enredo político. Hombre, que el Gobierno haya elegido este momento y que coincida también con el anuncio de las subidas de sueldo, etc, no me parece muy oportuno y no ha estado nada acertado, pero negar la capacidad de cambiar la cúpula de la Guardia Civil al Gobierno está fuera de toda lógica en derecho", ha manifestado.

LOS EXTREMOS

A su juicio, el enfrentamiento político "ha subido" de tono y cree que, en estos momentos, "todo es insulto y negación absoluta del adversario político", algo que interesa "a los extremos", que significan "populismo y menos democracia".

"Todos deberían bajar el diapasón y centrarse en la resolución de problemas porque parece que la clase política en España solo sabe hacer política a través de la crispación, del grito y el insulto", ha subrayado.

Aitor Esteban ha dicho que, cuando se pasa al ataque personal, las soluciones son "cada vez más difíciles". "Cuando se mezcla lo que tiene que ser profesional, que es llegar acuerdos e intentar buscar soluciones, con entrar en el terreno privado y que haya heridas en el terreno personal, la cuestión se complica demasiado", ha indicado.

Por ello, cree que "esto es un absoluto error" y ha apuntado que "hay actores políticos que se sienten muy a gusto en el fango". "Ahí un Vox puede sentirse muy cómodo, pero no creo que sea el papel del PP. Se está equivocando, más allá de que pueda tener muchísimas discrepancias con el Gobierno", ha explicado.

Esteban ha recordado que ayer los populares habían preparado "una andanada de preguntas muy dirigidas al ministro de Interior y muchísimas de las cosas de las que se dijeron estaban fuera de lugar". En todo caso, cree que la portavoz del PP, Cayetana Alvarez de Toledo, todavía "dio un paso más adelante" al llamar "hijo de terrorista" al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias.

A su juicio, la libertad de expresión de los representantes de los partidos en el Congreso en el marco de sus funciones debe ser "absoluta", pero ha precisado que "determinadas expresiones faltan al decoro mínimo, por muy enfadados" que estén.

EMPLAZAMIENTO A ENFRENTAR RETOS

El portavoz del Grupo Vasco ha emplazado al Gobierno a enfrentar, en cuanto la pandemia esté "bajo un cierto control", retos "muy importantes, empezando por un Presupuesto, que debe tener una considerable inversión pública.

Para ello, cree necesario que haya "grandes acuerdos" y que Sánchez debe apoyarse en los partidos que facilitaron su investidura. "Ahí tenemos que ser todos responsables, dejar pelos en la gatera y renunciar a ciertas cosas", ha indicado.

A su entender, el Ejecutivo central "debe ser valiente y hacer apuestas decididas". "Quienes entremos en una alianza también debemos asegurar que eso puede funcionar, rodar, que no va a caerse a la primera de cambio, y tendremos que comprometernos y hacer algunas renuncias", ha destacado.

Aitor Esteban ha instado a todos a "moverse" y a que el Gobierno "se fije" en la alianza de la investidura. En cuanto a Ciudadanos, ha dicho que desconoce cuál es su "juego" y si se limita a fomentar "una cierta imagen" en el estado de alarma, al apoyar sus prórrogas. "Pero creo que donde está la base y el sustento es en lo que llevó a Sánchez a la Moncloa", ha reiterado.

Esteban ha negado que su partido haya recibido explicaciones precisas sobre el pacto del Ejecutivo con EH Bildu para derogar la reforma laboral. "A nosotros nos sorprendió porque tenemos un acuerdo de investidura firmado con el PSOE y hay un compromiso de que los pasos que vaya a dar, en el ámbito legislativo y sobre posibles acuerdos que vaya a tomar, tienen que sernos comunicados. Y de eso no hubo nada", ha añadido.

ACUERDO DEL IMV

El dirigente jeltzale ha insistido en rechazar que el acuerdo logrado ayer entre el Gobierno central y el PNV sobre la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) tenga que ver con una próxima prórroga del estado de alarma.

Además, ha dicho que un pacto de "esta envergadura, esta trascendencia y tan complicado de organizar jurídicamente", no es posible "hacer lo en tres días".

"Llevábamos muchas semanas con este asunto porque nos preocupaba mucho la insistencia del Gobierno español de querer aprobar esta semana el Ingreso Mínimo Vital, porque en Euskadi llevamos ya muchísimos años con un sistema paralelo, que es la RGI, que tiene un rodaje y funciona muy bien, y se podía producir un desencaje jurídico y también tremendo en cuanto a la gestión", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha apuntado que se trata de "una política social" y, por lo tanto, es competencia de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, aunque el Estado quiera "disfrazarlo de Seguridad Social".

"Los dos pilares en los que se basa son los ingresos, el RPF, y patrimonio. Quien lleva todos esos asuntos son las haciendas propias de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra. Por tanto, la excepcionalidad era clara y había que arbitrar todo eso de una manera suficientemente inteligente para que se pueda gestionar bien desde aquí", ha dicho, para señalar que se ha podido llegar "a una solución satisfactoria".