Esteban (PNV) y Lastra (PSOE) hablan de temas relacionados con arranque de legislatura, incluida la Mesa del Congreso

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, han mantenido contactos con el objetivo de hablar de temas relacionados con el arranque de la legislatura, incluida la composición de la Mesa del Congreso, pero sin que se haya llegado a concreciones.

Según han informado a Europa Press fuentes de la formación jeltzale, Esteban y Lastra han conversado sobre cuestiones materiales, como la ubicación de escaños, los despachos o el personal, aunque también de la Mesa de la Cámara Baja. No obstante, no se ha llegado a cerrar nada, y los contactos proseguirán a lo largo de la semana.

En todo caso, el PNV ha asegurado que no tiene "un interés especial" en formar parte del órgano rector del Congreso. En esta misma línea se expresó la semana pasada el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, quien afirmó que ellos no aspiran a un puesto en la Mesa porque, "en principio", no les "tocaría", aunque precisó que "otra cosa es que, por carambolas", pudieran estar en ella debido a que el resto no se ponga de acuerdo, como ocurrió en el Senado en la anterior legislatura. "Nosotros tampoco lo rehusamos si viene bien a todo el mundo, pero para nosotros no es básico", apuntó.

Adriana Lastra ha asegurado este lunes por la mañana que los socialistas están negociando la composición de la Mesa del Congreso con Unidas Podemos, PP y Cs "y también con el PNV", a quien ha incluido en las conversaciones.

No obstante, posteriormente, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que no es preciso que estén representados en la Mesa todos los partidos, sino los que tienen más escaños.

Los seis diputados del Grupo Vasco --Aitor Esteban, Idoia Sagastizabal, Mikel Legarda, Joseba Agirretxea, Josune Gorospe e Iñigo Barandiaran-- tienen previsto recoger mañana sus credenciales en el Congreso de los Diputados, a las 13.00 horas, tras lo cual su portavoz comparecerá ante los medios de comunicación.