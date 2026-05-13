Ester Muñoz dice que Pedro Sánchez sigue en el Gobierno a pesar de la corrupción porque el PSOE está "fanatizado"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se ha mostrado hoy convencida de que el PSOE está "fanatizado" y por eso, a pesar de los casos de corrupción, sus integrantes no piden la dimisión de Pedro Sánchez como está ocurriendo en el Reino Unido con los diputados y ministros que han reclamado la del primer ministro Keir Starmer.

Así lo ha afirmado hoy en una entrevista en el programa de 'Ana Rosa' en Telecinco, recogida por Europa Press, donde fue preguntada por qué Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno a pesar de los procesos judiciales contra el exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la familia del presidente del Gobierno o el amigo y socio de Zapatero Julio Martínez, del que hoy publica El Mundo que escondía cerca de un millón de euros en Miami.

En opinión de la Portavoz 'popular' esto está ocurriendo porque el PSOE está "completamente fanatizado" y "no se mueve", al contrario de lo que ocurre en Reino Unido, donde están dimitiendo ministros del Partido Laborista y los diputados le piden la dimisión a su primer ministro.

Además, cree que aunque el sistema electoral español es diferente --solo hay listas abiertas en el Senado y no en el Congreso-- considera que los diputados tienen el "voto libre" y cualquier parlamentario del PSOE "podría decir que no quiere seguir apoyando un gobierno sistemáticamente corrupto" y a Pedro Sánchez "en toda esta deriva en la que está".

Además, alega que los ministros podrían dimitir, como están haciendo en el Reino Unido. "No es verdad que no puedan hacer cosas", ha remachado al tiempo que recalcaba que el PSOE está "completamente fanatizado" y "nadie cuestiona nada al líder". Sin embargo, lamenta que esto sea algo "impensable" en España.

PEDRO SÁNCHEZ TIENE "ATADOS" A SUS SOCIOS"

Ester Muñoz ha argumentado que un segundo factor que impide que Pedro Sánchez se vaya es que tiene "atados a unos socios que prefieren cooperar en esa corrupción sistémica que tiene el Gobierno en estos momentos a que pueda haber una alternativa".

En este sentido, ha denunciado que Pedro Sánchez está dispuesto a "traspasar todos los límites" de la democracia y el Estado de Derecho dando a sus socios cuestiones "inconstitucionales" e "ilegales" que van contra el marco constitucional de 1978, a cambio de mantenerse en el poder.

Este hecho, ha justificado, hace impensable una moción de censura para la que el PP no tiene los votos en este momento y, por lo tanto, se tienen que limitar a hacer los que les permite la Constitución: llamar al Gobierno al Parlamento para que de explicaciones y presentar una alternativa para cuando lleguen al Gobierno.

DESTACA LA LABOR DE JUECES FISCALES Y PERIODISTAS PARA CONOCER LA VERDAD

Muñoz cree que toda la información referida a la corrupción que afecta al Gobierno está muy abierta y señala que por un lado están los jueces y fiscales "independientes y libres y fiscales", que trabajan más allá de las "amenazas" del Gobierno y del ministro de Justicia, y también la "prensa libre". Sobre esta última, ha recordado que gracias a ella se están "sacando a la luz" todos los "trapicheos de este Gobierno".

La dirigente popular ha vuelto a recordar que los socialistas se presentaron a los españoles como el "Gobierno contra la corrupción" pero lo que han hecho es ser "un gobierno corrupto desde el día uno", amañando contratos desde el primer momento.

En este punto y tras citar casos como el del amigo y socio de Zapatero, los casos Ábalos y Cerdán o el de la imputación de Begoña Gómez, ha criticado que la reacción del PSOE siempre sea la misma: "jalear todavía más a esa persona, aplaudirle todavía más".

PEDRO SÁNCHEZ USA EL HANTAVIRUS COMO EN UN PLATÓ DE TELEVISIÓN

Ester Muñoz también se ha referido a la crisis del hantavirus que se ha desatado en el crucero MV Hontius, que se acogió en Canarias y ya han sido evacuados sus pasajeros antes de que retomara el viaje a los Países Bajos.

Pero ha dicho no tener ninguna información sobre las afirmaciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ayer acusó al Gobierno de haberles mentido por ocultar un presunto caso positivo que habría habido en el barco antes de evacuarse en el puerto de Granadilla de Abona. Aunque cree que si se demuestra que es así le parecería "gravísimo".

Dicho esto, ha vuelto a criticar a Pedro Sánchez por utilizar este asunto como si estuviera en un plató de televisión, "como un relato". En su opinión, el jefe del Ejecutivo, cuando cree que una emergencia le puede restar votos "se la tira a la CCAA" y cuando ve que pueder sacar provecho "se la apropia".