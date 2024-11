Eurodiputado del PP aconseja a la UE mover ficha antes de que Trump aplique aranceles: "Hay que adelantarse a la jugada"

López-Istúriz (PP) teme que Sánchez promueva la polarización y le recuerda que debe defender los intereses del país, no de su partido

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado del PP y presidente de la Delegación de Relaciones con Israel, Antonio López-Istúriz, ha aconsejado a la Comisión Europea mover ficha y "adelantarse a la jugada" antes de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aplique aranceles. Además, ha expresado su temor a que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, promueva la "polarización" y la "confrontación" y le ha recordado que debe defender los intereses del país, no de su partido.

"Sánchez intentará ser guía espiritual de la izquierda contra Trump y se equivocará porque tiene que primar los intereses de España por encima de intereses partidistas, ideológicos o personales", ha declarado López-Istúriz a Europa Press.

El ex secretario general del Partido Popular Europeo (PPE) está "convencido" de que Sánchez tendrá la "tentación" de "alimentar una estrategia de polarización" contra el nuevo presidente de Estados Unidos buscando un "rédito partidista" y ser la "excepción de izquierdas", pero le ha avisado que si sigue ese camino se "equivocará".

EUROPA NO SE PUEDE QUEDAR "CALLADA"

El eurodiputado 'popular' ha señalado que Trump, entre 2016 y 2020, "cumplió bastante" con las medidas económicas de su programa electoral y, a su juicio, ésa ha sido una de las razones por las que ahora ha vuelto a cosechar la confianza de muchos norteamericanos frente a una candidata demócrata, Kamala Harris, que "no se mojaba en nada". A su entender, la economía y la inmigración han sido los "principales motivos" que han llevado a Trump de nuevo a la Casa Blanca.

Ante la propuesta de Trump de elevar los aranceles a la UE, López-Istúriz ha aconsejado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se mueva para "establecer condiciones entre las dos partes". A su juicio, los mandatarios europeos no se pueden quedar "callados" ni se pueden "achantar".

"Trump es un hombre de negocios al que le gusta la gente ganadora. Creo que Europa puede demostrarlo y debe demostrarlo con un paquete de medidas para avisarle también de lo que le espera a las empresas norteamericanas en caso de que él siga adelante con esa política de aranceles, que Europa debe contrastar inmediatamente", ha declarado.

Así, López-Istúriz ha indicado, una vez que Trump jure su cargo, "hay que adelantarse a la jugada". "Espero que las instituciones europeas, sobre todo la Comisión Europea, esté preparando ese paquete", ha declarado, para insistir en que hay que "golpear primero" porque Trump "no respeta a los loosers".

UCRANIA Y LA OTAN

También se ha referido a Ucrania y a la OTAN para asegurar que, como han advertido a Pedro Sánchez, ahora "hay que cumplir con los pagos a la organización atlántica" y ha alertado de que si Trump ve que "nadie paga", no va a seguir manteniendo EEUU "el gran porcentaje de esta organización".

López-Istúriz ha rechazado que vaya a producirse un debilitamiento de la alianza transatlántica en términos de seguridad "si los Estados miembros cumplen con sus obligaciones", algo que, según ha dicho, es lo que "Trump pidió hace cuatro años y volverá a pedir ahora".

En cuanto a si cree que la victoria del candidato republicano pude beneficiar a los planes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha celebrado su victoria, López-Istúriz ha recordado los acuerdos de Abraham que "patrocinó Donald Trump" en 2020 y que fue "el mayor y más ambicioso plan de paz y de prosperidad que se ha creado en la zona" y que contaba con el reconocimiento de países árabes y de Israel.

López-Istúriz ha aludido a "toda la tecnología y armamentística" que viene de EEUU y ha pronosticado que "Trump utilizará eso con fuerza para conseguir avances" y "para volver a tener estabilidad en la región".

"La ambición de Trump es terminar con dos guerras, con la de Gaza y con la de Ucrania. El problema son los métodos", ha admitido, para añadir que no cree que "vaya a acabar con estos conflictos en tres días" pero "va a utilizar toda la capacidad y influencia de Estados Unidos para poder cambiar lo que está sucediendo".

NO CREE QUE TRUMP VAYA A MOSTRAR "MÁS APEGO" CON VOX

Después de las manifestaciones de FAES acerca de que la victoria de Trump "no es buena noticia", López-Istúriz ha compartido la reflexión de la fundación del expresidente José María Aznar sobre la preocupación por el avance de los populismos. Eso sí, ha dicho que el Partido Demócrata también tendrá que abrir una reflexión porque "no supo ofrecer una opción atractiva, política, normal, ante el fenómeno Trump".

En cuanto a si teme que Vox pueda sacar rentabilidad de su relación con Trump tras exhibir Santiago Abascal las fotos que se hizo con el presidente electo, López-Istúriz ha dicho que hacerse fotos "se lo puede hacer cualquiera" y ha añadido que, una vez que sea presidente en enero, "priman los intereses de Estado". "Donald Trump no mostró más apego del 2016 al 2020 a Vox, ni lo va a hacer ahora", ha manifestado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que Vox no va a tener "un trato diferencial". "No veo que vaya a haber mayor ganancia política en este asunto, ni muchísimo menos", ha apostillado, para añadir que eso no pasó en el anterior mandato del candidato republicano. Además, ha recordado que el expresidente Mariano Rajoy tuvo una "buena relación con la administración Trump".

En cuanto a si cree que esa buena relación será también la que predomine con el Gobierno de Pedro Sánchez, el eurodiputado del PP ha admitido que eso lo ve "más complicado" porque con Sánchez "no priman las decisiones de país sino las partidistas" . "Yo creo que escogerá la vía de la confrontación. Y ahí se equivocará", ha abundado.