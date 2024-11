El excomisario de Barajas niega que Aldama estuviera en Barajas para recibir a Delcy y justifica que Ábalos lo hiciera

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El excomisario del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y actual jefe superior en Canarias, Jesús María Gómez Martín, ha negado este jueves en el Senado que Víctor de Aldama, presunto 'conseguidor' en el 'caso Koldo', subiera al avión de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez que aterrizó en Madrid en enero de 2020. "Yo al señor Aldama no lo vi en el aeropuerto", ha dicho.

Además, en su comparecencia ante la 'comisión Koldo' en el Senado ha justificado que, "por la situación de emergencia" al constar una prohibición de entrada en territorio Schengen sobre Rodríguez, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sí subiera al avión por espacio de media hora.

Según su relato, al avión subió únicamente Ábalos, quedándose él --por entonces comisario en Barajas-- en el coche a pie de pista junto a Koldo García. "Yo no recuerdo que Koldo subiera, y si subió, subió y bajó al momento", ha precisado, antes de descartar con rotundidad que Aldama estuviera aquella noche en Barajas.

Ante las dudas de Vox por esta versión frente a la ofrecida por Aldama este jueves en la Audiencia Nacional, Gómez Martín ha repetido que no conoce de nada a Aldama, investigado en el 'caso Koldo' y en una trama de hidrocarburos, reiterando: "Allí en el aeropuerto no lo vi, puede creer en la palabra de un imputado o en la palabra de un comisario de la Policía Nacional".

Gómez Martín ha añadido que "la primera vez" que vio la cara de Aldama fue cuando apareció una foto suya en prensa y "empezó a ponerse de moda este señor". Vox le ha preguntado varias veces si no lo vio en Barajas el día del viaje de Delcy Rodríguez, a lo que ha contestado que no, que él al menos "no lo vio allí" y que, por tanto, no subió tampoco al avión.

El comisario ha defendido que Delcy Rodríguez no pisó suelo español, lo que habría supuesto la apertura de un "expediente de inadmisión en frontera y rechazo".

"Ella en ningún momento manifestó que quisiera entrar en territorio español", ha comentado Gómez Martín sobre Rodríguez, aunque sí ha reconocido que se bajó del avión junto a su ministro de Turismo para ir a una zona de tránsito internacional de Barajas, debido a que la tripulación alegó que tenía que descansar antes de proseguir el viaje.

En este sentido, ha destacado la importancia de que Delcy Rodríguez, "vicepresidenta de un Gobierno que nos puede gustar más o menos", no tenía "orden de detención" en vigor cuando aterrizó en Madrid a las 00.20 horas de la madrugada del 20 de enero de 2020.

También ha dicho que fue alertado por el comisario general de Extranjería y Fronteras de la Policía de la llegada de Delcy Rodríguez y el ministro de Turismo venezolano, junto a otras cuatro personas, motivo por el que decidió ir al aeropuerto en su coche junto a un conductor que era policía de la escala básica. Allí permaneció hasta las tres de la madrugada y luego regresó a su casa, según su versión.

El comisario ha negado que recibiera indicaciones u órdenes desde el Ministerio del Interior ni tampoco de Ábalos ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Nadie me dio una orden", ha señalado, más allá de la información recibida por su superior de entonces, Juan Enrique Taborda.

