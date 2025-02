La expareja de Koldo García y exsecretaria de Ábalos, Patricia Úriz, no se presenta a la comparecencia en la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 20 de febrero de 2025, en Madrid (España). Patricia Úriz, ha comparecido en la Comisió

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS)

La abogada de la exesposa de Koldo García se ha puesto en contacto con el Senado para explicar que su cliente no fue citada para comparecer ante la comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción --por el supuesto amaño de adjudicaciones para la compra pública de mascarillas--, y para informar de que el domicilio al que le habrían enviado la citación "no es ni donde está ni donde ha estado empadronada" su mandante. Además, avisa de que, de ir finalmente, no responderá a las preguntas de los senadores por estar investigada judicialmente por esos hechos.

En el correo electrónico de la abogada remitido al letrado de la comisión, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica además que en el día de ayer tuvieron conocimiento por los medios de esa supuesta citación, y que por ese motivo trató de ponerse en contacto "sin éxito" con el Senado "para corroborar si las informaciones publicadas eran o no ciertas".

Además, resalta que el domicilio donde la habrían tratado de contactar tampoco es "la dirección donde puntualmente recibe las notificaciones judiciales ni donde recibe las comunicaciones del paro o de la seguridad social", y añade que tampoco se corresponde con la dirección de ningún familiar.

Por otro lado, ha negado rotundamente que, tal y como se ha sostenido en la comisión este mismo jueves, su cliente fuera citada el día 11 de febrero a las 11:13 horas por vía telefónica, pero sí confirma que les consta que "se han puesto en contacto telefónico con su expareja, Koldo García, a efectos de intentar notificarla a través de él".

Al hilo, apunta que éste "les facilitó el teléfono" de su cliente "para que pudieran llamarla ya que él no era la persona idónea para comunicar un asunto tan delicado".

Tras estas explicaciones, la letrada explica en su misiva dirigida a la comisión que afirman que su cliente "no ha sido citada para comparecer" ante dicho órgano y ruega que "si están interesados en que acuda procedan a notificárselo en la forma fehaciente que preve la Ley Orgánica 5/1984 de 24 de mayo, de Comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado o de ambas cámaras".

"No obstante, desde ya les comunicamos, que si bien (...) no tiene ningún inconveniente en comparecer ante la comisión, en ningún caso podrá contestar a sus preguntas, por expresa indicación de su dirección letrada, ya que los hechos están siendo investigados en sede judicial, teniendo ella actualmente la consideración de investigada", concluye.

Cabe recordar que en la sesión de este jueves de la comisión, los senadores esperaban interrogar a la expareja de Koldo García. Tras no celebrarse la misma, el presidente de la comisión ha recordado la obligación de todos los ciudadanos de acudir a las comisiones de investigación, por lo que ha anunciado que se barajaba trasladar esta situación a la Fiscalía.