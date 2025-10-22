Ezcurra niega un plante de las CCAA para no entregar datos de los cribados: el problema es informático del Ministerio

Defiende que Mazón fue el "primero" en dar ayudas por la DANA y cree que es el Ejecutivo de Sánchez el que va al "ralentito" en la ayuda real

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular y eurodiputada, Alma Azcurra, niega que las CCAA hayan hecho un "plante" al Ministerio de Sanidad para no entregar los datos de los cribados del cáncer de mama y ha acusado al Gobierno de un problema de interoperabilidad de datos por razones informáticas del Sistema Nacional de Salud.

Así se ha pronunciado en declaraciones a 'La Mirada Crítica' de 'Tele 5', recogidas por Europa Press, en las que ha dicho confiar en que "pronto" estén los resultados de la investigación de la Junta de Andalucía sobre los fallos en el cribado del cáncer de mama y así, ha dicho, se podrá dar "muchísima más tranquilidad" a las mujeres que sienten "desconcierto" y "con toda la razón".

Ezcurra ha puesto en valor las dimisiones que se han producido en la Junta de Andalucía, la primera la de la Consejera de Sanidad, porque, ha dicho "aquí no dimite prácticamente nadie", mientras que en este caso se han producido "bastante ipso facto".

La dirigente popular ha negado que se haya producido un "plante" de las CCAA gobernadas por el PP negándose a entregar los datos de los cribados al Ministerio de Sanidad. En su opinión, lo que sucede es que el "Sistema Nacional de Salud tiene un problema de interoperabilidad de datos", algo que se ha convertido, según ha dicho, en "uno de los grandes retos que tiene nuestra sanidad".

En este punto ha cargado contra el Gobierno por que tras siete años en el poder no haya hecho "nada" al respecto y más, ha incidido, "cuando ha recibido una cantidad tan ingente de fondos europeos", muchos de ellos para cuestiones sanitarias como con la pandemia.

Alma Ezcurra ha sentenciado que en el sistema sanitario actual "no tiene ningún sentido" que las CCAA no sean capaces de compartir información por razones informáticas.

MAZÓN, "EL PRIMERO" EN DAR AYUDAS Y EL GOBIERNO VA AL "RALENTITO"

La dirigente popular también ha sido preguntada por las informaciones que apuntan a que el Gobierno valenciano tiene metidos en un cajón 9 millones de euros de donaciones para los afectados de la Dana. No obstante, ha dicho no saber si se ha producido este hecho ni el por qué del mismo.

Pero en sentido contrario, ha señalado que lo que sí sabe es que el Gobierno de Mazón ha sido "el primero" en poner a disposición las ayudas para los afectados de la riada mientras que el Gobierno de España "va al ralentito" en lo que tiene que ver con la ayuda real a las víctimas "más allá del eslogan".