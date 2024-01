Ezker Anitza-IU propone a Jon Hernández para una candidatura unitaria coral y no ve "excusa" para que fracase el proceso

Espera que el candidato a lehendakari se decida "pronto y por consenso" y cree que los propuestos son tres perfiles "muy potentes"



BILBAO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ezker Anitza-IU ha propuesto una lista encabezada por el parlamentario vasco Jon Hernández para conformar una "candidatura unitaria coral" a las elecciones vascas, cuyo candidato a lehendakari espera que se decida "pronto y por consenso", según ha afirmado su secretario de Organización, Iñigo Martínez Zatón, que ha considerado que "no hay ninguna razón política que justificase un movimiento diferente". A su entender, no hay "excusa" para que la negociación fracase.

Así, ha realizado un llamamiento "a la responsabilidad" para "poner por delante el interés colectivo al individual", y ha advertido de que los votantes de este espacio político "no entenderían" lo contrario.

En una rueda de prensa en Bilbao, el secretario de Organización de Ezker Anitza-IU ha advertido de que, tras las próximas elecciones vascas, se producirá "el fin de la era Urkullu", pero "no se sabe si va a ser el fin del modelo caduco" del "pacto de hierro" del gobierno de PNV y PSE-EE.

Tras criticar la Ley de Educación que "no refuerza la escuela pública" y el "caos" en la gestión de las listas de espera de Osakidetza, entre otros aspectos, ha insistido en que es "el momento, de una vez por todas, de activar las mayorías izquierdas que existen en las distintas instituciones de Euskadi".

En este contexto, ha considerado "bastante triste" la postura de "uno de los partidos llamados a conformar ese bloque progresista", en alusión al PSE-EE, ya que, a pesar de que líder, Eneko Andueza, hable de "cambio de guion", sus manifestaciones evidencian que votarle "es votar a Pradales", el candidato del PNV.

Por ello, ha reivindicado que "es más necesario que nunca que la izquierda vasquista y federal se presente con una candidatura unitaria" a los comicios para "dar cauce a los anhelos que tienen mayoría de sociales trabajadoras en Euskadi".

"Hay una propuesta de justicia social, fiscal, feminista, ecologista, inclusiva, y que apuesta por la convivencia y por la democracia en un sentido amplio que tiene que llegar al Gobierno Vasco. Ese es nuestro objetivo", ha señalado.

Por ello, ha reiterado la "llamada de responsabilidad colectiva, que tiene que llevar a poner por delante el interés colectivo frente al interés individual o particular, de poner por delante el programa de transformación y construir la mejor candidatura posible, unitaria, plural, coral, de este espacio para llevar estos anhelos de cambio a la Lehendakaritza". "En eso nos vamos a dejar la piel de Ezker Anitza-IU", ha asegurado.

En el caso de Ezker Anitza, la candidatura estará encabezada por Jon Hernández, Lorena Vicioso y Alba Gutiérrez, una propuesta que, tras ser la única presentada a las primarias con los avales necesarios, se refrendó el lunes en la Comisión colegiada Ejecutiva y se someterá al refrendo de la Coordinadora de Euskadi el próximo 27 de enero, junto al programa electoral, ha explicado.

Martínez ha eludido valorar las candidaturas a lehendakari anunciadas por Podemos (Miren Gorrotxategi) como por Sumar (Alba García) y ha subrayado que tanto estas dos propuestas como la de Jon Hernández son tres perfiles "muy potentes" para poder llevar a los comicios la "candidatura coral" que Ezker Anitza defiende.

"La responsabilidad colectiva nos lleva a pensar que este espacio político se tiene que enfrentar de forma unitaria y que la mejor manera de presentar ese espacio unitario es una candidatura plural, coral, que conjugue lo mejor de cada espacio político", ha insistido.

En todo caso, ha reconocido que la candidatura tendrá que "tener una candidatura a Lehendakaritza" que espera que se decida "pronto y por consenso". A su entender, "no hay ninguna razón política de fondo que justificase un movimiento diferente con ninguna de las formaciones políticas".

El dirigente de Ezker Anitza ha advertido de que la sociedad vasca "no está mirando a la Carrera de San Jerónimo", sino que está mirando a sus "propios intereses" y, por ello, es preciso "presentar una candidatura unitaria pensada a los intereses de Euskadi, a los intereses de nuestros votantes, que no entenderían la situación contraria".

De cualquier forma, ha señalado que, si finalmente "se da, obviamente Ezker Anitza se va a enfrentar a las elecciones, con las mejores condiciones posibles, con el acuerdo que finalmente se llegue, pero siempre en un espacio unitario".

EL ÚNICO PLAN ACTIVO

A su entender, "hasta el último minuto" no se va a ver si la negociación acaba en un acuerdo o fracasa y, preguntado en caso de que Podemos y Sumar opten por presentar candidaturas diferentes en cuál se integrará su partido, ha subrayado que "Ezker Anitza estará donde nuestros órganos decidan" pero "el único plan que está activo es que Podemos, Ezker Anitza-IU, Sumar y Equo Berdeak se presenten juntos" a las elecciones.

En relación a la posibilidad de que Sumar y Podemos admitan la candidatura a lehendakari de la otra formación, ha asegurado que, en las reunioneS de negociación, no ha habido "ningún veto explicitado por ninguna de las dos fuerzas políticas a ninguna de estas dos compañeras".

"De lo que se trata es de aprovechar los perfiles que tenemos encima de la mesa y hacer un trabajo de equipo y presentar un equipo potente, con portavocías compartidas, con una candidata a Lehendakitza que se tendrá que aprobar obviamente, pero que tenemos una visión de equipo y de conjunto, que es lo importante", ha añadido.

Aunque ha señalado que "lo ideal" es haber tenido "un acuerdo ya", ha apuntado que, dado que no hay aún fecha para las elecciones, "no hay necesidad legal" de cerrarlo ya. En todo caso, ha señalado que "el calendario no debería afectar al riesgo mayor o menor de llegar a un acuerdo".

Martínez ha admitido que Euskadi "no es una isla" respecto a lo que ocurre en otros ámbitos, como las situaciones "no deseables" como el paso al grupo mixto en el Congreso de Podemos o "la ruptura" en Galicia, se trata de "decidir las cosas en Euskadi, pensando en nuestros votantes".

"Los que votaron a Elkarrekin en las municipales y forales son los mismos que votaron a Sumar en las elecciones generales, por lo tanto, pensamos que lo que quieren es que haya una candidatura unitaria a las autonómicas y que les pongamos fácil la tarea, y, sobre todo, que pongamos una alternativa potente para tener una influencia muy importante en el próximo parlamento y ojalá un gobierno vascos gobernado por las izquierdas", ha concluido el representante de Ezker Anitza, para quien no hay "ninguna excusa" para que la negociación acabe en fracaso.