Feijóo se abre a enmendar en la ley de amnistía su plan para disolver partidos para ceñirlo a casos "muy agravados"

Justifica su propuesta en el derecho comparado, cree que les ha faltado pedagogía y dice que no se persiguen ideas sino delitos



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado en el derecho comparado su propuesta para disolver las organización que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia, pero ha expresado su disposición a discutir este asunto en el Parlamento y poder enmendarla durante la tramitación de la ley de amnistía para ceñirla a casos "muy agravados".

"Esto es una propuesta que va a ser debatida en las Cámaras y que nosotros estamos dispuestos a ver las enmiendas que se presenten. Pero bueno, nosotros entendemos que hay que fortalecer al Estado dado que en este momento el Estado se queda sin ningún tipo de barrera para proteger la integridad de la nación española", ha declarado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado por el hecho de que esta propuesta del PP haya sido criticada por todos los medios de forma unánime y si ello lleva al partido a una reflexión, Feijóo ha reconocido que a su formación le ha faltado hacer "pedagogía" con este asunto y que asume que "una cuestión de este tipo necesita una explicación más pormenorizada".

LA JUSTIFICA EN EL DERECHO COMPARADO

Tras recordar que en su programa electoral y en su discurso de investidura planteó tipificar el delito de referéndum ilegal aunque no habló del tipo penal relativo a disolver partidos, ha señalado que el PP ha contado con "buenos juristas" que han estudiado el "derecho comparado, por ejemplo el derecho alemán, donde aparece ese delito claramente contemplado".

El líder del PP ha indicado que desde el año 2012 "los partidos políticos pueden incurrir en causas de disolución" y ha añadido que "hay 35 causas de disolución de partidos políticos". A su entender, de lo que se trata es de "fortalecer al Estado" y la "democracia".

En cualquier caso, ha dicho que "se puede discutir" si primero deben de "suspender ese partido político y solo en casos muy agravados plantear la disolución", abriéndose de este modo a debatir este asunto vía enmienda en la tramitación parlamentaria.

El jefe de la oposición ha insistido en que la enmienda a la totalidad del PP --que se votará este miércoles en el Pleno del Congreso-- trata de fortalecer al Estado, la democracia y la Constitución.

En este sentido, ha subrayado que "no se persiguen ideas" sino que "se persiguen delitos", por lo que se ha preguntado por qué están preocupados algunos partidos si no piensan cometerlos. "Tenemos claro que no se somete a subasta la integridad de la nación y que quienes cometen delitos deben ser juzgados. No hay nadie en

España que esté por encima de las leyes y la igualdad ante la ley es

básica", ha indicado.

CREE QUE EL PP DEBE DAR ESTE DEBATE TRAS ELIMINARSE LA SEDICIÓN

Feijóo ha reiterado que el PP no va a facilitar la impunidad a personas que han cometido delitos contra la integridad del país a cambio de nada. "Si lo aceptáramos, nos afiliaríamos al partido de Sánchez", ha manifestado.

Feijóo ha recordado que Pedro Sánchez en el año 2019 "decía que había que tipificar el delito de referéndum ilegal", algo con lo que el PP estaba de acuerdo entonces y ahora, insistiendo en que con su plan "no se persiguen ideas", por lo que ningún partido en España "debería estar preocupado".

El líder del PP ha explicado que desde el año 2012 se puede condenar no sólo a personas físicas sino a personas jurídicas, como una administración pública o un partido por ejecutar este tipo de delitos.

"Pero reitero, esto es una propuesta de juristas que han valorado en derecho comparado estos supuestos y nosotros estamos a disposición de ver si se enmiendan, si se modifican, si se disminuyen las penas", ha dicho, para dejar claro que el PP cree que este debate lo tienen que dar porque en España "ya no existe el delito de sedición". En su opinión, "dada la situación en la que vive España y los antecedentes de los últimos años, es muy conveniente recuperarlo y endurecer de nuevo las malversaciones de fondos públicos".