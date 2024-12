Feijóo acusa a Sánchez de "señalar" a jueces para anticipar su defensa y rescatar a Franco para tapar la corrupción

(I-D) La secretaria general del PP, Cuca Gamarra; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, durante una reunión del Comité Ejecutivo de su partido, en el hotel Hyatt Regency He - Diego Radamés - Europa Press

Ante el Comité Ejecutivo del PP, dice que el Gobierno "deambula a la espera de lo que manda Puigdemont" o "lo que canta Aldama"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE de dedicarse a "señalar" a los jueces ante los casos de presunta corrupción que le afectan, deslizado que está "anticipando" su defensa ante "nuevos problemas". Además, le ha recriminado que vuelva a "desenterrar" al dictador Francisco Franco coincidiendo con su "semana fantástica de la corrupción".

"Ellos a la España con Franco porque ya son tan pasado como él. Y nosotros a la España sin Sánchez que es la España con futuro", ha afirmado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional de PP, después de que el presidente del Gobierno anunciase hace una semana un centenar de actos en 2025 por los 50 años de la muerte de Franco bajo el lema 'España en libertad'.

En su balance del año, Feijóo ha indicado que a nadie le puede "sorprender" cómo ha ido el año porque desde el principio de la legislatura, se vio que estaban "ante un inmenso error". A su juicio el paso del tiempo "no sólo lo ha ratificado, sino que lo ha agudizado".

"De la ingobernabilidad hemos pasado al completo desgobierno. De un supuesto pacto de legislatura al desacuerdo diario. Y de comprar la investidura con la dignidad y el dinero de todos a que cada día se le ponga un nuevo precio", ha dicho, para añadir que Sánchez "siempre" está dispuesto a pagar ese precio.

Además, ha afirmado que "se ha pasado del ansia de poder a toda costa" al "pánico a perderlo por la necesidad de protegerse de su corrupción y de "dar lecciones a todos los demás" a ser "ejemplo de lo que no se puede hacer en política".

"Se ha pasado de la estrategia del voto del miedo al miedo al voto de los españoles. Y se ha pasado de levantar un muro a que el muro se les empiece a derrumbar encima", ha afirmado, para sentenciar que "la decadencia es evidente" aunque la intenten "estirar" y que los españoles "la ven".

UN GOBIERNO QUE "NO VA A NINGUNA PARTE"

Así, ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a ninguna parte y no sirve ya para casi nada". A su entender, es un Ejecutivo que "solo se mira el ombligo", "aspira a que todo siga igual y solo puede prometer más de lo mismo".

"Y frente a un Gobierno que ya solo puede mirar hacia atrás porque sabe que ya es pasado para este país, nosotros vamos hacia adelante y hacia el futuro", ha dicho, para pronosticar que el PSOE seguirá "con la misma matraca" al echar la culpa al PP, a los presidentes de su partido, a los "bulos" o a los "jueces".

Es más, ha dicho que cuando "ni tan siquiera le sirve el mantra de la derecha y la ultraderecha, entonces la culpa es de Franco". A su entender, creen que "recurriendo a estos comodines de siempre, ganan algo" pero "lo único que logran es dejar patente un nivel de desesperación en el que el Gobierno está cada vez más descaradamente".

"Es la desesperación de un Gobierno que deambula a la espera de lo que manda Puigdemont, de lo que manda Junqueras y de lo que canta Aldama", ha aseverado, coincidiendo con la declaración este lunes ante el Tribunal Supremo del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

"LA SEMANA FANTÁSTICA DE LA CORRUPCIÓN"

En este punto, ha aludido al "desfile de imputados" por los juzados que van a ver esta semana, en la que también declarará la esposa de Pedro Sánchez ante el juez. "Esta es la semana fantástica de la corrupción, o mejor dicho, los ocho días de oro. Y fijaros que vienen de un año difícil de superar", ha exclamado

El presidente del PP ha insistido en que están ante "un auténtico carrusel judicial" y ha criticado que en ese escenario el presidente del Gobierno y el PSOE se permitan "el lujo de arremeter contra los jueces".

"La verdad es que le he dado vueltas a esto. Y no sé, pero a ver si está anticipando la defensa ante nuevos problemas. A ver si el que tiene información es él", ha aseverado, para añadir que la manera de que la justicia salga de la vida del Gobierno es que "devuelvan lo que se han llevado y que dejen de malversar".

"ACTUAR COMO NOSTÁLGICOS DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE ESPAÑOLES"

El presidente del PP se ha dirigido a la plana mayor del PP para resaltar que, "frente a un Gobierno que ya solo puede mirar hacia atrás porque sabe que ya es pasado para este país", el PP va "hacia adelante y hacia el futuro".

"Ante su desesperación, esperanza. Ante su decadencia, valores. Y ante su pasado, futuro. Pueden desenterrar a Franco cien veces. Y pueden actuar como nostálgicos del enfrentamiento entre españoles. Pero eso no va a evitar que el resto queramos construir un nuevo gobierno y un porvenir juntos".

Así, ha señalado que Sánchez y el PSOE pueden "volver hacia la España con Franco" porque la mayoría de los españoles tienen ya la esperanza puesta "en la España sin Sánchez", que es "una España sin muros, sin mentiras, sin resignación, sin cesiones, sin egoísmo y sin narcisismo". "Ellos con su amargura a volver a los años 40, 50, 60 y 70. ¡Qué pereza dan! Y nosotros con los españoles de hoy trabajando también para los españoles del mañana", ha exclamado.

Feijóo ha afirmado que en el Gobierno están "agriados" por sus problemas porque cuando no es "una votación perdida", es "la amenaza de un socio", una "incompetencia manifiesta" o "una imputación". "Y si no es una imputación, será un nuevo escándalo", ha exclamado, para añadir que los españoles tienen "derecho a querer ser felices sin ellos".

"JUDICIALMENTE LES QUEDA UNA LARGA TRAVESÍA"

El presidente del PP ha avisado de que a Sánchez "judicialmente le queda una larga travesía" y "políticamente" el Gobierno "ya no tiene más recorrido que llegar a la oposición". En este contexto, ha dicho que el Partido Popular también tiene que "seguir reforzando la alternativa para los españoles".

Así, ha dicho que 2025 va a ser un año "muy intenso" para el PP porque van a estar "más cerca de la gente que nunca", van a "renovar la manera de ejercer la política" y van "a seguir despertando la ilusión en una mayoría".

"Yo no sé cuándo vamos a votar. Pero sí me comprometo a que, cuando sea, los españoles puedan ir a las urnas, no solo con el lógico enfado por este Gobierno, sino también con ilusión por el futuro. 2024 nos ha enseñado mucho de lo que sobra en la política de nuestro país", ha manifestado, para pedir a los suyos que este 2025 sean capaces de "mostrar a los españoles la política que les sirve".

VICTORIA EN LAS EUROPEAS Y AVANCE EN CATALUÑA Y PAÍS VASCO

En su balance del año, Feijóo se ha detenido en los procesos electorales en 2024, como las europeas, donde el PP logró su "mejor resultado" en 15 años, o cómo han avanzando en Cataluña o Euskadi. "Y aunque no me gusta hablar de encuestas, lo cierto es que todas dibujan a un PP al alza frente a un PSOE a la baja", ha manifestado.

Según Feijóo, hay "una España que está deseando decir en las urnas que rechaza la desigualdad, las mentiras y las corruptelas", ya que "espera ser consultada sobre todos los desmanes de este Gobierno". "Hay una España que se revolverá ante un presidente cuyo entorno colecciona imputaciones a diario. Hay una España que quiere un cambio en este país", ha resaltado.