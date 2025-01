Feijóo afirma que a Mazón le "dignifica" vincular su futuro a la reconstrucción y carga la culpa de la dana al Gobierno

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que al presidente de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, le "dignifica" enlazar su futuro político a la reconstrucción tras la dana y ha atribuido al Gobierno "desleal" de Pedro Sánchez la máxima responsabilidad.

"No sé si las personas creen que el máximo responsable es el que menos responsabilidad tenía. Lo que sí le puedo asegurar es que esa persona ha asumido grandes responsabilidades y aquella que dignifica a un político, que es unir su carrera política al éxito de la reconstrucción", ha manifestado en alusión a Mazón durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

El jefe de la oposición ha expresado que conforme vayan pasando los meses se irá viendo con claridad lo que ha pasado en Valencia y "cuáles son sus verdaderos responsables". Dicho eso, ha recriminado que el Gobierno "dejó sola a la Comunidad Valenciana durante la tragedia y la está dejando sola durante la recuperación y la reconstrucción de todos los ayuntamientos afectados, que totalizan en el entorno de 800.000 personas afectadas".

A su juicio, resulta "muy difícil gestionar una tragedia así, cuando tienes un Gobierno desleal, cuando el que la tiene que gestionar no quiere hacerlo". "Y no lo haría ningún presidente autonómico, porque no tiene ni capacidad logística, ni capacidad financiera, ni capacidad competencial para reconstruir algo en el que, como hemos visto, necesitó desplegar al ejército, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y miles y miles de millones de recursos", ha expresado, para descargar de responsabilidad a Mazón.

Feijóo ha sostenido que quien tenía "toda la información en exclusiva" sobre el temporal del pasado 29 de octubre era el Gobierno, pero que Sánchez estaba en fuera de España, así como otros altos cargos del Ejecutivo que "no asumieron sus responsabilidades y no decretaron la emergencia nacional, que es de libro".

CASI UN MILLÓN DE PERSONAS "ABANDONADAS"

Y ha incidido en que para el barranco del Poyo, lugar clave de la tragedia, llevaba años solicitándose infraestructuras para evitar la inundación y "el Gobierno central no quiso hacerlas".

"Esas infraestructuras costaban menos de lo que invirtió la vicepresidenta responsable --Teresa Ribera-- en los dos últimos años sólo en publicidad institucional", ha añadido, para subrayar que "el responsable" es el Gobierno.

Además, ha contrapuesto que Mazón compareció en las Cortes valencianas y que desde el PP han impulsado una comisión de investigación en el Senado y trabajan para recuperar las zonas afectadas.

Feijóo ha criticado a Sánchez que no haya vuelto a Valencia y ha dicho que personalmente sería incapaz de dormir en el Palacio de la Moncloa teniendo a 800.000 personas afectadas y no ponerse al frente de una emergencia nacional.

"Ya no es un problema partidista, ya no es un problema político, es un problema moral. Y es que el presidente del Gobierno de un país no puede dejar casi a un millón de personas abandonadas, trasladando su responsabilidad a otros", ha concluido.