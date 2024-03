Feijóo apremia a Sánchez a explicar relación de su mujer con Air Europa: "Si no quiere hacerlo, habrá que investigarlo"

Dice que pide aclaraciones porque el sumario "acredita" reuniones de un comisionista de la empresa "con el entorno más próximo" de Sánchez



BRUSELAS, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apremiado de nuevo este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a explicar "la relación comercial", "empresarial" o "de amistad" de su mujer, Begoña Gómez, con Air Europa en medio de las negociaciones para el rescate de esta aerolínea, que, según ha dicho, se llevó "la partida más grande del rescate con fondos europeos".

"Pues si no quiere explicarlo, tendremos que investigarlo", ha asegurado Feijóo, un día después de que anunciase en el Pleno del Congreso que habrá una "investigación especifica" parlamentaria sobre la relación de la esposa de Sánchez con Air Europa si no ofrece aclaraciones, sin descartar una investigación judicial "si es necesario".

En declaraciones a los medios en Bruselas, tras asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE), Feijóo ha recriminado al jefe del Ejecutivo que no ofrezca explicaciones a los españoles y ha recalcado que él ha pedido "en tres ocasiones" que aclare "si su entorno más próximo ha tenido una relación comercial, empresarial, de amistad con una empresa que se ha llevado la partida más grande del rescate con fondos europeos".

"800 MILLONES" A AIR EUROPA "ENTRE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS"

"Yo no lo he pedido porque se me haya ocurrido, sino que lo he pedido porque lo que conocemos del sumario acredita que ha habido reuniones de un comisionista de esa empresa con el entorno más próximo del presidente del Gobierno, a la vez que el Consejo de Ministros aprobó un rescate entre préstamos y créditos por un importe de 800 millones de euros a la empresa", ha dicho, en alusión al exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo.

Según el presidente de los 'populares', esto "necesita una explicación" por parte del Ejecutivo. "Pero necesita una explicación de cualquier demócrata y mucho más, si afecta al presidente del Gobierno", ha enfatizado.

Sin embargo, ha indicado que "lamentablemente" el presidente del Gobierno no ha dado "ninguna explicación" pese a que se lo ha solicitado "tres veces". "España necesita una explicación. Yo represento a la primera fuerza política española y los españoles hayan votado o no a la primera fuerza, necesitan una explicación del presidente del Gobierno, que sigue negándose a explicarlo", ha finalizado.

Por el momento, el PP no han precisado cómo será esa "investigación específica" sobre los vínculos de la esposa del presidente con Air Europa. Fuentes del partido han señalado que aún tienen que determinar si esa investigación será dentro de la comisión de investigación del Senado que impulsó el PP sobre el llamado 'caso Koldo' relativo a las presuntas mordidas en la compra de mascarillas en la pandemia, en otra "comisión extra" o incluso dentro de la comisión de investigación sobre los contratos de la pandemia que se va a crear en el Congreso.

ESCRITO ANTE LA OFICINA DE CONFLICTO DE INTERESES

Este jueves, el PP ha presentado un escrito ante la Oficina de Conflicto de Intereses pra reclamar el expediente completo tras el archivo de su denuncia a Pedro Sánchez por por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de Air Europa, dados los "vínculos de naturaleza económica y profesional" con esa compañía de su mujer.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP solicita también una explicación por la filtración al PSOE de la resolución de archivo, sin descartar acciones legales. "Como no entendemos que la resolución fuese notificada antes a los implicados que a los denunciantes, nos reservamos presentar la denuncia pertinente", ha insistido el PP, después de que la portavoz del PSOE, Esther Peña, anunciase el archivo de su denuncia en una rueda de prensa en la sede socialista.

A este respecto, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha acusado a Pedro Sánchez de "utilizar" la Oficina del Conflicto de Intereses para proteger a su entorno y a sí mismo. "Hemos presentado un escrito ante la oficina de incompatibilidades de altos cargos solicitándole que nos remita el expediente porque creemos que no existe; porque no ha habido tiempo en 24 horas para tramitar ese expediente; y porque todas las diligencias que les pedimos que practicasen es imposible que se hayan practicado", ha enfatizado.

González Pons, que acompaña a Feijóo en Bruselas, ha señalado que al PP le llama la atención que el PSOE conociera 24 horas antes de que se le notificara a su partido cuál iba a ser la resolución, así como que la resolución reproduzca los argumentos de las notas de prensa del PSOE. También ha criticado que la Oficina ni siquiera nos diga ante qué órgano jurisdiccional deben recurrir.

Por eso, González Pons ha dicho que el PP tiene "la impresión" de que esa Oficina ha sido utilizada por el presidente del Gobierno para "proteger" a su entorno y para protegerse a sí mismo. A su entender, en lugar de ser una oficina que vigila los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno, es una oficina que ha incurrido ella misma en un conflicto de interés porque ha "confundido el interés del Pedro Sánchez con el Gobierno de España el de la limpieza y el de la transparencia".