Feijóo buscará votantes del nacionalismo moderado catalán y vasco incidiendo en la economía y cambiando caras en el PP

El PP cree que Feijóo ha convencido a votantes de Vox y proseguirá su estrategia para recuperar electores de los de Abascal



El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, comenzará a partir de ahora una etapa para aglutinar más voto de centroderecha en torno a las siglas del PP, empezando por la atracción de votantes conservadores moderados que apostaron en otras citas electorales por el nacionalismo vasco y catalán, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido. Los 'populares', que preparan cambios en las direcciones del PP en Cataluña y País Vasco, utilizarán la situación económica en esos dos territorios como una de sus principales bazas.

Las elecciones en Euskadi que se celebran en 2024 le ofrecerán una primera oportunidad para pescar en el granero del PNV. El PP quiere seducir a nacionalistas moderados que están "desencantados" con la estrategia del partido de Andoni Ortuzar, alineado con el bloque que sustenta a Pedro Sánchez.

El propio Feijóo ya dejó claro en el debate de investidura al portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, que competirá por conseguir votantes en su electorado, ya que, según dijo, hay "un votante del Partido Nacionalista Vasco moderado al que le cuesta entender que forme parte de la coalición con Bildu, ERC y el Partido Comunista".

"LAS VERDADES DEL BARQUERO" AL PNV

Tras avisar al PNV que puede sufrir el 'sorpasso' de Bildu en las autonómicas, confesó abiertamente al diputado del PNV que siente "empatía por algunos de sus cuadros, por sus votantes y por su base social, entre otras cosas porque buena parte de su base social" es la misma que el PP. "Ya veremos en las siguientes elecciones vascas cómo quedamos", le espetó Feijóo.

Ése será el eje discursivo que explotará el PP ante los próximos comicios vascos, en la que serán claves los mensajes económicos para atraer a esos electores. 'Génova' aspira a lograr más escaños en el País Vasco después del revés de julio de 2020, ya que el resultado de la coalición PP y Ciudadanos que impulsó Pablo Casado --eligió a Carlos Iturgaiz y apartó a Alfonso Alonso-- no fue el esperado y cayeron de 9 a 5 escaños.

En las filas del PP creen que Feijóo le contó "las verdades del barquero" al PNV, arropado por la autoridad que le da haber sido presidente de la Xunta muchos años. Los 'populares' tienen además muy presente el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018, justo después de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. "No estamos obligados a repartir caricias y abrazos al PNV", admiten en la cúpula del PP.

BUSCAR APOYOS EN LOS ANTIGUOS VOTANTES DE UNIÓ

Asimismo, Feijóo quiere crecer en Cataluña, una autonomía clave para llegar al Palacio de la Moncloa. Aunque los 'populares' presumen de su resultado en las últimas generales --por encima de ERC y Junts, como les recordó en el debate de investidura a los portavoces de esas formaciones--, consideran que aún queda mucho trabajo por delante.

Y ahí, en medio del debate sobre la amnistía, el PP quiere atraer a electores del nacionalismo moderado que apoyaron muchos años a CiU, en especial a la Unió Democrática de Cataluña (UDC) que lideró Josep Antoni Duran i Lleida. Y en este caso los 'populares' también incidirán en la economía tras la fuga de empresas que empezó con el 'procés' y la caída en los datos económicos que ha registrado una región que, en el pasado, fue motor económico de España, según el partido.

"Nos vamos a lanzar abiertamente a conseguir el voto del PNV moderado y el voto de lo que antes era CiU, un electorado que no se considera del bloque progresista de Pedro Sánchez", han indicado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que creen que tanto PNV como Junts están perdiendo electores que no comparten que la política económica a seguir "deba ser la de Podemos".

'Génova' prepara un cambio de caras tanto en el PP catalán como en el vasco, que lideran Alejandro Fernández y Carlos Iturgaiz, respectivamente. Por el momento, no hay calendario cerrado porque Feijóo esperará a que la legislatura eche a andar para empezar a fijar los congresos territoriales pendientes.

EN EL PP SALUDA QUE VOX HAYA QUEDADO "DILUIDO" EN LA INVESTIDURA

Además, el PP de Feijóo proseguirá con su estrategia de recuperar votantes que se fueron a Vox, una labor en la que, según el partido, les ha ayudado el debate de investidura celebrado esta semana en el Congreso y en el que Feijóo presumió de los 11 millones de votos que le han apoyado en el Congreso (PP, Vox, UPN y Coalición Canaria).

El equipo de Feijóo cree que este debate ha servido también para que Feijóo convenza a ciudadanos que apoyaron a Vox en las generales del pasado 23 de julio. Según los 'populares', quien no votó al PP hace dos meses y apostó por el partido de Santiago Abascal porque buscaba una respuesta de contundencia contra los "desmanes" de Sánchez, puede que haya encontrado ahora elementos para "repensarse su voto", han señalado fuentes del partido.

"Vox ha quedado diluido en este debate", saludan desde la cúpula del PP. Otros cargos territoriales apuntan en esa misma dirección y vaticinan que la entrada del partido de Santiago Abascal en gobiernos regionales les llevará a quedar "desdibujados" porque ahora tienen difícil hacer oposición al PP. "En mi región creo que nos los vamos a comer", pronostica en privado un presidente autonómico.

En 'Génova' son conscientes que solo un reagrupamiento del centroderecha les ayudará en su carrera hacia el Palacio de la Moncloa, dado que el pasado 23 de julio esa división entre PP y Vox les penalizó en muchas provincias. Los 'populares' recuerdan los pasos de José María Aznar en los años 90 para aglutinar a "todos los partidos que estaban a la derecha del PSOE" y que le permitieron llegar al Gobierno en 1996.

FEIJÓO HARÁ CAMBIOS EN EL PP CUANDO ESTÉ CLARO QUE NO HAY REPETICIÓN

Pese a la derrota parlamentaria en el debate de investidura, en el PP hablan de "victoria sin paliativos" de Feijóo, a quien ven "reforzado" y "fortalecido" como líder del PP. Eso sí, el presidente del PP tiene pendientes cambios orgánicos, tanto en su Ejecutiva como en el Grupo Popular.

Sin embargo, fuentes del equipo de Feijóo sitúan esos cambios más adelante, una vez que se confirme que arranca la legislatura y no hay repetición electoral. "Hasta que no esté claro si hay investidura de Sánchez no abordaremos los cambios", han señalado fuentes del PP, que ven más cerca la investidura de Sánchez.

De hecho, creen que el comunicado de PSOE y PSC rechazando el referéndum que exigen los independentistas forma parte de "una performance" dentro de la negociación de investidura. "Es un paripé", añaden.

Aparte de nombrar sustituto de Pedro Rollán --actual presidente del Senado-- como vicesecretario de Coordinación Autonómica, las principales incógnitas residen en quienes serán los portavoces parlamentarios. En las filas del PP, varias fuentes consultadas creen que Cuca Gamarra seguirá como secretaria general y abandonará la portavocía en el Congreso.