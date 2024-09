Feijóo celebra haber contribuido a que la Ley ELA vaya a aprobarse pronto: "Por una vida digna hasta el último aliento"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este martes que la Ley sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) vaya a ser una "realidad muy pronto" y ha añadido que "las mejores victorias son las que cambian radicalmente la vida de quien lo necesita".

"Estoy muy feliz por haber contribuido a ello. Por una vida digna hasta el último aliento", ha declarado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press después de que PSOE, PP, Sumar y Junts hayan llegado a un acuerdo para iniciar los trámites de la Ley ELA.

Según Feijóo, la Ley ELA "nunca debió estar tres años en un cajón pero va a ser una realidad muy pronto". Por eso, ha insistido en que está "muy feliz" por haber contribuido a que esta norma sea aprobada en el Parlamento.

"Las mejores victorias parlamentarias son las que cambian radicalmente la vida de quien lo necesita", ha manifestado Feijóo, que en marzo de este año se reunió en la sede del PP con el Consorcio Nacional de Entidades de ELA (ConELA).

El pasado viernes, el activista y enfermo de ELA Jordi Sabaté, agradeció al PP su apoyo para que salga la norma adelante. "Gracias Feijóo por no abandonarnos y firmar un acuerdo que garantice los cuidados enfermeros 24 horas, para que los enfermos de ELA no nos veamos obligados a morir, por no poder pagar nuestros cuidados", dijo en un mensaje en 'X'.

ACUERDO PARA INTENTAR APROBAR LA LEY EN EL CONGRESO EN OCTUBRE

Anoche, el PP, PSOE, Sumar y Junts llegaron a un acuerdo para fijar definitivamente el texto de la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que finalmente contempla también otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible.

Así, este miércoles se registrarán las enmiendas que concretan el acuerdo; después, tendrán que discutirse en ponencia y, más tarde, el texto se presentará en comisión. El objetivo es que se apruebe en el pleno del Congreso en octubre y, finalmente, pase por el Senado, donde previsiblemente se aprobará por mayoría.

El texto final llega después de que PP, PSOE junto con Sumar y Junts presentaran sus propios proyectos de ley al respecto en el Congreso, todos ellos aprobados por unanimidad, dando lugar a meses de conversaciones para acordar una única ley.