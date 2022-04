Feijóo cree que el rey emérito puede entrar o salir de España cuando quiera y se "alegra" de que "funcione" la Justicia

Defiende la monarquía parlamentaria tras verse con Felipe VI y subraya que España "tiene un aliado en el PP"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el rey emérito tiene "todo el derecho del mundo a entrar y salir de España" y ha destacado que los "asuntos que tenía pendientes con la Justicia están aclarados", después del archivo de la investigación de la Fiscalía. Tras saludar que ese tema esté "zanjado", ha dicho que "se alegra" de que en España "funcione" el Estado de Derecho.

Así se ha pronunciado Feijóo en declaraciones a los periodistas tras su reunión "cordial" y "entrañable" de más de dos horas y media con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Este jueves seguirá con su agenda institucional y acudirá a las 11.00 horas al Palacio de la Moncloa para verse con el presidente del Gobierno.

Al ser preguntado si sigue estando a favor de que pueda volver el rey emérito una vez que se ha despejado su horizonte judicial en España y si lo ha tratado con Felipe VI, Feijóo ha indicado que los temas que ha tratado con el Rey son la bajada de impuestos para afrontar la inflación y su "perplejidad" por lo ocurrido con el Sáhara.

"El resto de temas que podríamos haber tratado son temas que no corresponde trasladarlos porque no forman parte de las preocupaciones del PP", ha señalado, sin aclarar si este asunto ha podido estar encima de la mesa en su encuentro con el jefe del Estado.

"DESCONOZCO EL MOMENTO EN QUE PUEDE VENIR O HA DE VENIR"

Eso sí, ha indicado que él cree que el rey emérito, una vez que los "asuntos que tenía pendientes con la Justicia están aclarados", es un ciudadano que tiene "su pasaporte y todo el derecho del mundo a entrar y salir del reino de España cuando lo considere oportuno".

"El momento en que puede venir o ha de venir, lo desconozco. Supongo que será un momento en el que el rey emérito y la Casa Real lo consideren oportuno", ha resaltado, para añadir que el Estado de Derecho "ha funcionado" y "se ha actuado con independencia por parte del ámbito jurisdiccional".

Feijóo ha subrayado que él se "alegra mucho" de que en España "funcione el Estado de Derecho, con independencia de la persona que esté afectada por él". "Ese asunto está zanjado, me alegro por el resultado, me alegro por el procedimiento y me alegro que al final podamos comprobar que las cosas se han llevado con rigor y que el resultado al menos, en lo que a mi corresponde, me alegra", ha declarado, para admitir que un resultado "distinto sería muy malo" para España.

En este momento, Don Juan Carlos I tiene una causa abierta en Reino Unido tras la demanda por acoso de Corinna Larsen. El pasado 29 de marzo, el juez del Tribunal Superior de Justicia británico Matthew Nicklin acordó que el rey emérito no puede recurrir su decisión de seguir adelante con el proceso abierto por presunto acoso a Larsen al entender que carece de la inmunidad propia de los soberanos.

DEFIENDE LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA

Tras expresar su respeto por la monarquía parlamentaria, Feijóo ha afirmado que el PP ha nacido "para servir" a España y seguirá defendiendo la Constitución. Además, ha señalado que el PP hará una política "responsable" y de Estado". "España tiene un aliado en el PP", ha proclamado.

Además, ha agradecido a Felipe VI --al que ha expresado su "admiración personal"-- la "prontitud y celeridad" con la que le ha recibido, dado que fue elegido presidente de su partido el pasado fin de semana en el Congreso de Sevilla.