Feijóo defiende en la Diada que Cataluña sea parte del cambio en España: "No necesita ser moneda de cambio de nada"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado este viernes una "buena Diada" a todos los catalanes y ha defendido que esta comunidad sea "parte del cambio" que necesita España para "recuperar el orden, la libertad y la prosperidad". A su entender, Cataluña "no necesita seguir siendo moneda de cambio de nada".

"Bona Diada a tothom! Bona Diada a tots els catalans!", ha escrito Feijóo en un mensaje en catalán en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press, coincidiendo con la celebración de la fiesta oficial de Cataluña.

Feijóo ha recalcado que Cataluña "lo tiene todo para despegar" y eso pudo verlo "el mundo entero hace pocos meses, en la majestuosidad de la Sagrada Familia, con ocasión de la visita a España del Papa León XIV".

"No necesita seguir siendo moneda de cambio de nada, sino parte del cambio que necesita toda España para recuperar el orden, la libertad y la prosperidad", ha manifestado el jefe de la oposición en su felicitación por la Diada este viernes 11 de septiembre.

Los actos institucionales de la Diada han arrancado a las 9.00 horas con la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova --último conseller en cap de Barcelona antes de la abolición de las instituciones de la Generalitat en 1714-- en la Ronda de Sant Pere de Barcelona, en la que participará el Govern, la Mesa del Parlament, partidos e instituciones.

Además, la histórica celebración de la Diada del 11 de Setiembre de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) cumple este viernes 50 años, y destaca por ser la primera gran manifestación organizada de forma legal tras casi cuatro décadas de prohibición bajo la dictadura y tras la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975.