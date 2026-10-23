Feijóo defiende que Vox no se presente al Senado en las provincias donde no logra escaño y que PP corresponda el "gesto"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el acto público de precampaña sobre vivienda celebrado en Sevilla. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que en las elecciones generales del 29 de noviembre Vox no se presente al Senado en aquellas provincias donde no puede lograr escaño y que el Partido Popular corresponda ese "gesto". Además, ha admitido que este miércoles habló por ultima vez con el presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre este tema.

"Sería lógico que Vox en aquellas provincias donde no va a obtener senador valore la posibilidad de no presentarse y que el Partido Popular corresponda a ese gesto", ha declarado Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press.

El presidente del PP ha admitido que en este momento no puede ofrecer ninguna "información veraz y definitiva" sobre la posibilidad de que Vox "no se presente a determinadas provincias y hacer algún pacto puntual en alguna de ellas".

ADMITE QUE "NO HAY NADA CERRADO"

"No está cerrado y por tanto yo no le puedo confirmar. Sí le confirmo que hay conversaciones para esto, pero de la misma forma le confirmo también que no hay nada cerrado", ha abundado el presidente del PP.

Feijóo ha admitido que el acuerdo dependerá de "la voluntad de Vox si quiere renunciar a presentarse en provincias donde no tiene senador". A su entender, si eso es así "se puede llegar a un pacto" porque se trata de "buscar alguna solución para rentabilizar los votos".

En cuanto a si el PP se plantea también no presentarse en un par de provincias en el Senado, Feijóo ha indicado que esa información "está un poco desactualizada", admitiendo que es una opción que ha estado encima de la mesa de negociación.

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