Feijóo denuncia que Sánchez "utiliza" a los menores migrantes como "rehenes" para "imponer" su política migratoria

Dice que socialdemócratas europeos también defienden proteger Europa de la inmigración irregular: "Todos salvo el Gobierno de España"

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" al Gobierno de Canarias y a los menores migrantes como "rehenes" para "imponer" una política migratoria "irresponsable" cuando España, ha recalcado, "no se puede convertir en el país con mayor inmigración del sur de Europa en el año 2024".

El reproche de Feijóo se produce un día después de que el Gobierno y el PP no hayan llegado a ningún acuerdo para reformar la Ley de Extranjería tras una reunión de dos horas en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid. A ese encuentro asistieron el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el de Ceuta, Juan Vivas.

Al término se ese encuentro, Torres dijo que el Gobierno no renuncia a que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes "pueda salir". Sin embargo, Tellado recriminó al Gobierno que acudiese con las "manos vacías" y sin ninguna propuesta, y llegó a decir que el ministro había convocado esa cita para "actuar con normalidad como si no fuese sujeto de investigaciones", en alusión a las declaraciones del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

SE REMITE AL DOCUMENTO QUE FIRMÓ CON CLAVIJO EN SEPTIEMBRE

A su llegada al acto del Congreso por el 46 aniversario de la Carta Magna, Feijóo ha señalado que la propuesta del PP en materia migratoria es "conocida" y está "firmada" y "documentada", en alusión al plan que firmó el pasado 10 de septiembre con el Gobierno de Canarias.

Al ser preguntado cómo valora que el Ejecutivo acuse al PP de bloquear un pacto en inmigración, Feijóo ha indicado que su formación sigue insistiendo en que el Gobierno "no tiene política migratoria y prueba de que no la tiene es que el Ministerio al que le corresponde la migración no está en las conversaciones con el Partido Popular".

Así, ha indicado que se delega en "el Ministerio de Administraciones Públicas" de Torres cuando "hay competencias directas de un ministerio en migración". "No se le invita porque no hay política migratoria", ha dicho.

ESPAÑA NO PUEDE SER "EL PAÍS CON MAYOR INMIGRACIÓN DEL SUR"

El jefe de la oposición ha asegurado que España "no se puede convertir en el país con mayor inmigración del sur de Europa en el año 2024" y ha advertido de que el PP lo viene "avisando desde hace tiempo".

"España necesita migración regular y tiene que rechazar la migración irregular", ha afirmado, para acusar al Gobierno de actuar con "irresponsabilidad" por "falta de política migratoria" y decirle a las comunidades que "han de resolver los problemas" que, a su juicio, crea el Gobierno.

"Por tanto, nuestro planteamiento es un planteamiento conocido, está documentado, está firmado con el gobierno de Canarias. Y está utilizando al Gobierno de Canarias y los menores en Canarias como rehenes para imponer una política migratoria irresponsable", ha denunciado.

En este sentido, ha reiterado que el PP está a favor de una migración regular. "Política de migración regular sí, política de migración irregular no. Pero no lo digo yo, lo dicen los primeros ministros de la Unión Europea, ya sean socialdemócratas, populares o de otras ideologías. Todos estamos de acuerdo que debemos de proteger Europa de la migración irregular salvo el Gobierno de España", ha finalizado.

Fuentes de la cúpula del PP han criticado que el Gobierno de Sánchez solo quiera reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería cuando, según los 'populares', se necesita una política migratoria global e integral. Por eso, se han remitido al documento que sellaron Feijóo y Clavijo en Canarias en el mes de septiembre.