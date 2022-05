Feijóo dice que el Gobierno saca ahora el borrador de la ley del aborto para no hablar de la "crisis institucional"

Añade que fue el PSOE el que "rompió" el consenso con el aborto y recuerda que hay un recurso pendiente del Tribunal Constitucional

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos quiere "marcar" la actualidad con la reforma de la ley del aborto para que no se hable de la "crisis de las instituciones" que, a su juicio, ha provocado el Ejecutivo tras ceder al "chantaje" de los independentistas con la destitución de la jefa del CNI, Paz Esteban.

"Ya estoy acostumbrado a que cada vez que hay un grave problema en España, el objetivo es crear un tapado. Pero comprenderá que ya tengo una edad y una experiencia política que me impiden entrar a estos tapados que son bastante infantiles", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en la sede del PP en Santiago de Compostela.

Así se ha pronunciado después de conocerse el borrador de la nueva Ley del Aborto en la que trabaja el Ministerio de Igualdad y que permitirá detener el embarazo a los 16 años sin permiso paterno. La norma, que el próximo martes irá al Consejo de Ministros, también recoge bajas de tres días para las mujeres que tengan reglas dolorosas.

LA ACTUALIDAD QUE EL GOBIERNO "QUIERE MARCAR"

Tras asegurar que este asunto forma parte de la "actualidad que el Gobierno quiere marcar", ha justificado su comparecencia ante los medios para denunciar la "crisis de las instituciones" que vive España en vez de ejercer de "comentarista de las sugerencias mediáticas" del Ejecutivo.

El jefe de la oposición ha subrayado que se está viendo que en España "quién manda es el independentismo", que quiere "fracturar el Estado de Derecho en España". "Todo lo demás no forma parte de las prioridades de nuestro país", ha proclamado.

Al ser preguntado hasta en tres ocasiones por este asunto en su comparecencia de prensa, Feijóo se ha remitido a la "trazabilidad del Partido Popular" y ha resaltado que el Gobierno de Mariano Rajoy modificó la Ley que había impulsado el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "rompiendo el consenso sobre la interrupción voluntaria del embarazo".

HAY UN RECURSO PENDIENTE DEL TC

Así, ha recordado que el PP defendía que existiera "mayoría de edad de las mujeres para tomar esa decisión". "Esa ley está modificada con una ley posterior y además hay un recurso pendiente del Tribunal Constitucional", ha manifestado.

Por eso, ha insistido en que la postura del PP "tiene antecedentes, trazabilidad y decisiones" porque había un acuerdo en la ley de interrupción voluntaria del embarazo en España que el PSOE "rompió".

"El PP de la época presentó un recurso de inconstitucionalidad y cuando llegó al Gobierno exigió simplemente que las niñas de 16 y 17 años tuviesen mayoría de edad para tomar una decisión muy importante", ha declarado, en alusión a la reforma legal que el PP impulsó en 2015 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy obligando al consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.

Feijóo ha reiterado que "parece ser que esta mañana al Gobierno le interesa hablar" de este asunto y ha añadido que la mayoría de los españoles pueden "observar que cada vez que hay un grave problema político", se "suelta una noticia por la mañana".

"No me va a quitar de mis responsabilidad y mis prioridades, que es defender el Estado de Derecho, las instituciones españolas y la unidad de la nación española. Mi prioridad es preservar las instituciones del Estado y que no sean utilizadas por el Gobierno para mantenerse en el poder", ha abundado.