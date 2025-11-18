Feijóo esperará a tener la "información adecuada" para valorar la detención del presidente de la Diputación de Almería

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante el foro Metafuturo 2025, en el Ateneo de Madrid, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que esperará a disponer de la "información adecuada" para pronunciarse sobre la detención del presidente de la Diputación de Almería, el 'popular' Javier Aureliano García.

En concreto, la Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

Los arrestos que se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Precisamente se trata del juzgado que instruye el caso 'Mascarillas' por el que tanto Giménez como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial.

Al ser preguntado expresamente por esas detenciones, tras intervenir en la IV edición del Foro Metafuturo que se celebra en el Ateneo de Madrid, Feijóo ha aplazado esta valoración alegando que aún no dispone de información.

"Cuando tengamos la información adecuada, le podré contestar a esa pregunta", ha afirmado el presidente del PP en dos ocasiones cuando los medios le han requerido una valoración por esas detenciones en Almería.