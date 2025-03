Feijóo exige a Sánchez pedir autorización del Congreso antes de asumir compromisos con Ucrania: "No sabemos qué propone"

Dice que para "entenderse" con Estados Unidos deben hacer "compromisos en defensa y persistir en la vía diplomática"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que pida "autorización del Congreso de los Diputados antes de asumir compromisos sobre Ucrania en foros internacionales. A su entender, no saben cuál es la propuesta del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar ni "si cuenta con apoyos" dentro de su propio gabinete.

"El señor Sánchez no sabemos exactamente qué es lo que propone. No conocemos cuál es la propuesta de su Gobierno", ha declarado Feijóo a los medios de comunicación tras intervenir en la asamblea electoral de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), a la que también ha asistido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Las declaraciones de Feijóo se han producido un día después de la cumbre promovida por el primer ministro británico, Keir Starmer, para impulsar la acción europea sobre Ucrania con el objetivo de lograr una "paz justa y duradera", a la que asistió Pedro Sánchez.

Precisamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará mañana a los Veintisiete su propuesta para un plan con el que "Rearmar Europa" y que será discutido por primera vez por los líderes europeos el jueves en su cumbre informal.

A FAVOR DE LA SOBERANÍA Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DE UCRANIA

Al ser preguntado cómo valora la tensa discusión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca el pasado viernes, Feijóo ha indicado que esa escena "ha sido una de las peores noticias que ha recibido el mundo en las últimas décadas" y ha añadido que ahora conviene saber qué es lo que deben hacer ante esta crisis que "está abierta".

"La postura del Partido Popular es una postura muy clara. Es a favor de las leyes internacionales, el derecho internacional y en consecuencia a favor de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania", ha declarado, para añadir que así lo ha manifestado desde el primer momento.

En este sentido, el líder del PP ha indicado que la postura de su partido es la de "la democracia y de la libertad". "Y la postura de la democracia y de la libertad tiene que estar Estados Unidos. Lo ha estado siempre", ha añadido.

Feijóo ha indicado que la Unión Europea, que "está en un momento existencial, probablemente en uno de los momentos más importantes desde su creación", tiene que apostar por defender la libertad y la democracia y defender eso también en Ucrania".

"Hemos de insistir en políticas de defensa y en políticas diplomáticas. Y para entenderse con Estados Unidos debemos de hacer compromisos en defensa y persistir en la vía diplomática. Esta es nuestra postura de una forma muy clara y muy nítida", ha asegurado.

RESPONDE A ABASCAL

Después de las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, acusando a Feijóo de sostener también al Gobierno a nivel internacional, el líder del PP ha subrayado que su partido no está "con nadie que no sea el Estado de Derecho, la democracia y la libertad", algo que, a su entender, "significa integridad territorial" y "soberanía de un país".

"Una guerra injusta no puede acabar con una paz injusta. Y eso no es estar al lado del señor Sánchez. Primero porque el señor Sánchez no sabemos exactamente qué es lo que propone. No conocemos cuál es la propuesta de su Gobierno", ha enfatizado.

En este sentido, ha señalado que el PP desconoce "hacia dónde dirige a España". "No sabemos ni si cuenta con apoyos dentro de su gobierno, ni qué recursos va a destinar, si España va a formar parte o no de la coalición de voluntarios", ha agregado.

Por eso, el presidente del PP ha indicado que Pedro Sánchez "no debe de seguir acudiendo a foros internacionales y comprometiendo la postura de España sin que tenga la autorización del Congreso de los Diputados".