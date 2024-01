Feijóo lanza al PP a denunciar en toda España las "desigualdades" que provocan los pactos de Sánchez con Puigdemont

En un semestre electoral, programa una intensa agenda en enero que incluye Interparlamentaria, protesta en Madrid y Junta Directiva

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha activado a sus cargos para denunciar en toda España las "desigualdades" que suponen los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas, como el relativo a la cesión de las competencias de Inmigración, otorgando "privilegios" a unas CCAA frente a otras y generando ciudadanos "de primera y de segunda", según fuentes 'populares'.

Pese a que Sánchez salvó dos decretos 'in extremis' --el llamado escudo social con medidas anticrisis y el conocido como 'ómnibus' sobre Justicia--, en 'Génova' son conscientes de que la sesión plenaria "esperpéntica" del miércoles en el Pleno del Congreso ha trasladado una imagen de "debilidad" del Ejecutivo de PSOE y Sumar, que acepta el "chantaje" y la "extorsión" del independentismo.

"Estamos ante un Gobierno derrotado y humillado", sentenció este jueves Feijóo, que ha dado instrucciones a los cargos de su partido para que en cada provincia de España no den tregua al Gobierno y denuncien públicamente los pactos con los independentistas y las consecuencias que acarrean las "cesiones".

Los 'populares' subrayan que las medidas acordadas con Junts no iban en el programa del PSOE y no se han votado en las urnas. En el caso de la transferencia de Inmigración a la Generalitat consideran que esta propuesta ya está provocando "desgaste" al PSOE, que tiene "dificultades" para explicarla porque "no la entiende nadie".

"Hay desigualdad y no hay progresismo cuando se accede, como ha hecho Sánchez y Sumar, a las exigencias xenófobas y racistas que ha puesto encima de la mesa Junts y que el Gobierno está obligado a cumplir", afirmó este viernes la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez desde Toledo, donde Feijóo ha recluido durante dos días a su núcleo duro para diseñar la estrategia de ataque a Pedro Sánchez en esta apertura del curso político.

EXPLICARÁN QUE CON SUS PROPUESTAS LOS ESPAÑOLES AHORRARÍAN MÁS

Feijóo y los suyos harán hincapié también en las medidas económicas que el Gobierno de Sánchez no aceptó incluir en los decretos. Según los 'populares', si se hubieran llevado a cabo la ciudadanía se habría evitado subidas "de hasta el 20% en la calefacción, un ahorro de 1.200 millones por el IVA de alimentos y otros 1.000 millones en reducción de ministerios".

En concreto, los 'populares' calculan que con la rebaja del IVA al 5% de carne, pescado y conservas, los españoles se ahorrarían 1.218 millones de euros al año, según fuentes del partido. En el lado energético, denuncian que la subida del 5% al 10% en la factura de luz y gas introducida con el decreto anticrisis provocará que la factura de una familia media incremente un 10% en el caso de la electricidad y de un 20% en el caso de la calefacción.

Y en defensa de la deflactación del IRPF para rentas menores de 40.000 euros, desde el PP subrayan que "una pareja de rentas medias, con un salario de alrededor de 35.000 euros cada uno, equivalente a una base imponible de 30.000 euros por persona, tendría un ahorro porcentual de un 2,74%".

Desde 'Génova' han recogido estas cifras de ahorro en un argumentario interno que han repartido entre sus cargos para que trasladen a los españoles en sus respectivas circunscripciones los millones que se pierden por los pactos del Gobierno de Sánchez con los independentistas y no con el PP.

UNA PROTESTA PARA CANALIZAR LA "INDIGNACIÓN SOCIAL"

Con tres citas electorales como telón de fondo --gallegas, vascas y europeas--, Feijóo ha programado una intensa agenda para explicar la ofensiva "jurídica, política y social" del PP contra el Gobierno de Sánchez.

"Puigdemont chantajea a Sánchez y Sánchez le entrega España. Ante un Gobierno débil y mentiroso, iniciamos una ofensiva política, jurídica y volvemos a la calle", ha colgado el PP en sus redes sociales, en alusión a la protesta en Madrid prevista para el domingo 28 de enero.

Según el PP, la "inmensa mayoría de los españoles están en contra" de los pactos que está suscribiendo Sánchez y pretenden dar "canalización a esa indignación social" con "una nueva concentración cívica y pacífica en la calle" el día 28, en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado.

La movilización coincidirá con la tramitación en la Cámara Baja de las enmiendas de la Ley de Amnistía, ya que el Congreso habilitó el mes de enero para acelerar la tramitación de esta norma acordada con los independentistas para lograr la investidura de Sánchez.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL EL 29 DE ENERO

Después del "retiro" de dos días y medio de Feijóo con su comité de dirección en un cigarral de Toledo, el líder del PP ha convocado este mes la XXVI reunión de la Interparlamentaria del partido que reunirá a sus diputados y senadores en Orense los días 20 y 21 de enero para coordinar la estrategia de la formación en Las Cortes.

Además, el presidente del PP ha convocado el próximo 29 de enero la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- para seguir fijando las prioridades de este curso político y preparar las citas electorales, empezando por las gallegas, cuya campaña electoral arranca el 2 de febrero.