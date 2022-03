Feijóo llama a construir un "espacio de centralidad" en torno al PP para conseguir "un cambio democrático"

PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a construir un "espacio de centralidad" alrededor del PP para conseguir un "cambio democrático" y ha dicho que con la fragmentación serán "menos fuertes y las coaliciones nacionalistas, independentistas y socialistas se mantendrán en el Gobierno".

Así se ha pronunciado en un acto, celebrado este viernes en Pamplona dentro de su gira por España como candidato a liderar el PP para explicar su proyecto a los afiliados bajo el lema 'Preparados' y que ha contado también con la intervención del secretario general de los 'populares' navarros, José Suárez.

Feijóo ha afirmado que "no sobra ningún afiliado, simpatizante ni votante del PP". Tampoco "ninguna de las personas que creyeron en los nuevos partidos" que "decían que tenían soluciones para todo sin haber solucionado nunca nada". Y se ha mostrado convencido de que "aquellos que votaron al populismo se han dado cuenta de que conduce al deterioro de las instituciones, el empobrecimiento de nuestras familias y frustración de la sociedad".

Igualmente, ha resaltado que no sobran quienes "creían que votando a otros partidos éstos podían gobernar con el PP y formar una alternativa al populismos y al nacionalismo". "Lo que haces en realidad es dividir el voto, fragmentar el electorado y disminuir las capacidades para crear mayorías", ha remarcado.

A ese electorado, ha dicho, hay que pedir que "vuelvan a casa porque si dividimos lo que estaba unido automáticamente seremos menos fuertes y las coaliciones nacionalista, independentistas y socialistas se mantendrán en el Gobierno".

Tampoco faltan, ha continuado, quienes confiaron en el PSOE "de la transición", que "ha mutado" y que "ya no sirve". "Ese PSOE nunca se hubiese aliado con Bildu ni gobernando con Podemos", ha recalcado Feijóo, que ha dicho a ese electorado socialista que el "punto de encuentro" lo tienen en el PP.

"Hay quien dice que el PP y sus 11 millones de votantes ya no existe", ha continuado Feijóo, que se ha mostrado convencido de que "existe un espacio político de centralidad" dedicado a "resolver la mayoría de los problemas de la ciudadanía".

Así, ha destacado que, tras las primarias, han "demostrado tener un partido unido, preparado e ilusionado" y que se inicia "una nueva etapa para seguir consolidando este partido" que "siempre defiende la igualdad, la libertad y el estado autonómico".

Ha afirmado, además, que el PP no le ha "creado problemas a España" y ha desatacado que, cada vez que ha gobernado, ha "dejado un país mejor" con menos paro y mejores impuestos. "La sociedad sabe que cuando hay problemas el PP está para resolverlos", ha aseverado.

Feijóo ha considerado un "gran error" que el partido "sea noticia" por sus "discusiones" internas que crean "desafección". "Debe ser noticia por sus propuestas y por las alternativas que conforman gobiernos", ha reivindicado. Asimismo, ha subrayado que no tienen "tiempo que perder" ante las próximas citas electorales y ha abogado por construir un "proyecto integrador que tenga una base común que le valga a la mayoría de los ciudadanos". "Demostraremos de nuevo que tenemos un modelo de gestión sólido, reconocible y contrastado", ha añadido.

"QUE EL GOBIERNO INVIERTA MENOS TIEMPO EN BUSCAR CULPABLES QUE SOLUCIONES"

Alberto Núñez Feijóo se ha referido al paro de transportistas y ha considerado "insultante que una ministra diga" que quienes se manifiestan "para llegar a fin de mes" son "radicales" y que diga "que con la gasolina en dos euros bajar los impuestos no soluciona los problemas". Y se ha preguntado "cuándo es el momento de bajar los impuestos".

Ha replicado que "un Gobierno no viene a insultar ni a crear problemas sino a buscar soluciones" y ha abogado por "cambiar el Gobierno y buscar soluciones para los ciudadanos". Igualmente, ha pedido que el Gobierno central "invierta menos tiempo en buscar culpables y más en buscar soluciones porque tiene competencias para ello y tiene la mano tendida del PP para salir del lío en que estamos metidos".

Así, ha señalado que con un 7,6 por ciento de inflación antes de la guerra en Ucrania "no puede echarle la culpa a la guerra de Ucrania". "Un país que tiene una de las facturas eléctricas más altas de Europa no puede echarle la culpa a los demás, una país que ha incrementado la deuda y los impuestos más que los socios europeos no puede buscar en Europa la solución a sus problemas", ha agregado. "La responsabilidad de Gobierno es indelegable", ha subrayado.

"La mejor manera de cambiar el gobierno es ganando las elecciones de forma contundente", ha recalcado Feijóo, que ha destacado que han "solventado" una crisis en el partido y se están preparado para presentar un proyecto "sólido, creíble, eficiente y que crea en la España de las autonomías". Quieren "un proyecto en el que quepan la mayoría de los españoles", ha reiterado, para añadir que el PP tiene "las puertas abiertas para conseguir un cambio democrático".

"EN NAVARRA SE ESTÁ CREANDO UN CLIMA CONTRA EL RÉGIMEN FORAL"

El secretario general del PPN, José Suárez, ha comenzado el acto trasladando unas palabras de "consuelo y cariño" para la presidenta de los 'populares' navarros, Ana Beltrán, que no ha podido acudir al acto por el fallecimiento de su madre y a la que ha enviado "un fuerte abrazo y todo nuestro cariño".

Suárez ha deseado a Feijóo "toda la suerte del mundo" y ha destacado que el 2 de abril es una "cita clave en la historia del PP. Y se ha mostrado convencido de que lo van a hacer "bien", "primero en Sevilla, después en la oposición y finalmente en el Gobierno presidiéndolo tu".

El dirigente 'popular' ha criticado que, en Navarra, llevan "ocho años de gobierno nacionalista con la aquiescencia de un PSN que mira para otro lado" a cambio de "seguir en el poder". Y ha destacado que Navarra fue "el primer lugar donde el PSOE eligió como socio preferente a los herederos de ETA y donde se ha recibido como héroes a asesinos". Así, ha advertido de que en la Comunidad foral "se está creando un clima en contra de nuestro régimen foral" y viven "un arrinconamiento de España".

En este sentido, ha reivindicado la coalición Navarra Suma -formada por UPN, PP y Cs- que surgió para ofrecer una "alternativa real" que impidió "los acuerdos antinatura" y que ha llevado a que una formación con casi el 40 por ciento de los votos "seamos ninguneados en la vida política".