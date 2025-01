Feijóo lleva al 'retiro' de PPE en Berlín la situación "insostenible" del fiscal general y la reforma judicial del PSOE

'Génova' avanza que pedirá que la situación de España "se incluya dentro de las preocupaciones del Estado de Derecho de la UE"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expondrá este viernes y sábado en las jornadas que el Partido Popular Europeo (PPE) celebra en Berlín la situación "insostenible" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la de "dirigentes de la órbita de Pedro Sánchez envueltos en escándalos de corrupción". Además, aludirá a la reforma judicial que plantea el PSOE para limitar la acusación 'popular', una iniciativa que ve "inconstitucional" y que el PP ha bautizado como 'ley Begoña'.

"Feijóo solicitará en el encuentro de Berlín que la situación de España se incluya dentro de las preocupaciones del Estado Derecho de la UE", han avanzado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, quien se incorpora esta misma tarde a este 'retiro' con sus colegas del PPE.

A esta cita en la capital alemana se ha invitado a los primeros ministros del PPE y a los líderes de la oposición. El presidente de la CDU, Friedrich Merz, y el presidente del PPE, Manfred Weber, ejercen de anfitriones en este encuentro, al que también asisten la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

En el orden del día de este cónclave del PPE --que se celebra a puerta cerrada-- figura el debate de "problemáticas compartidas" como la situación de la vivienda, del Estado de Derecho, la inmigración o Venezuela, según fuentes 'populares'.

SE BUSCA UNA "AMNISTÍA PREVENTIVA" DEL ENTORNO DE SÁNCHEZ

Feijóo aprovechará para poner el acento en los últimos frentes que, según los 'populares', cercan a Pedro Sánchez, como la situación "insostenible" del fiscal general del Estado, citado el próximo 29 de enero por el Supremo para que declare como imputado en la causa donde se le investiga por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los 'populares' llevan meses pidiendo la dimisión del jefe del Ministerio Público.

Además, el presidente del PP hará referencia en Berlín a la necesidad de fortalecer el Estado de derecho en España al verse comprometido, según el PP, por la "amenaza" del PSOE con la proposición de ley que ha registrado para limitar las acusaciones populares, una iniciativa que el PP ha bautizado como "Ley Begoña".

Según el PP, esa norma lo que busca es una "amnistía preventiva del entorno político y familiar de Pedro Sánchez" y el primer partido de la oposición ya ha anunciado que actuará en todos los frentes para intentar pararla.

"La intención del PSOE de anular los procedimientos judiciales abiertos que afectan al entorno familiar y político del presidente del Gobierno con la denominada ley Begoña", han señalado a Europa Press fuentes del PP, que han recalcado que a la situación "insostenible" del fiscal general se une "la de diferentes dirigentes de la órbita de Sánchez envueltos en escándalos de corrupción".

LA "DEBILIDAD" DEL GOBIERNO TRAS SUSPENDER PUIGDEMONT NEGOCIACIONES

Si los 'populares' ya habían venido denunciado estos meses la situación de "debilidad" del Gobierno, consideran que se acentúa tras las últimas declaraciones del expresidente catalán Carles Puigdemont anunciando que suspende las negociaciones con el PSOE de los Presupuestos Generales del Estado y otras cuestiones "sectoriales".

Poco después de esas palabras de Puigdemont, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al jefe del Ejecutivo que convoque elecciones ante su imposibilidad para gobernar. A su entender, "su tiempo se ha acabado".

"Si un Gobierno no puede aprobar un Presupuesto, si no puede aprobar leyes, si no puede aprobar decretos, el único camino que tiene es consultar a los españoles", ha sostenido Gamarra, que considera que "es un Gobierno que está muerto".

APOYO AL CANDIDATO DE LA CDU EN PLENA PRECAMPAÑA ALEMANA

Este encuentro en Berlín se produce en plena precampaña por las elecciones anticipadas en Alemania del próximo 23 de febrero. Se prevé que el Partido Popular Europeo exprese su respaldo al candidato de la CDU en este cónclave en Berlín.

En este momento, los sondeos pronostican una victoria del democristiano Merz, si bien también recogen un crecimiento muy importante a la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD), que presenta como candidata a Alice Weidel.

Merz, que es el candidato conservador a canciller, ya se reunió con Feijóo el pasado mes de octubre en Berlín. Allí viajó el presidente del PP dentro de su gira para recabar apoyos con el objetivo de impulsar una alianza europea contra la inmigración ilegal.

En aquella comparecencia ante los medios en la capital alemana, Feijóo ya avisó que el "malestar económico es un excelente caldo de cultivo para los populismos", algo que, según dijo, está "sufriendo" tanto Alemania como España.